الإفراج عن "أميرالات" سابقين انتقدوا مشروعا لأردوغان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أفرج عن عشرة من الأميرالات الأتراك المتقاعدين بعد نحو أسبوع من توقيفهم، لانتقادهم مشروع إنشاء قناة جديدة في إسطنبول يدعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، على ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية الثلاثاء.

أوقف العسكريون السابقون في 5 نيسان/أبريل، وأطلق سراحهم ليل الإثنين الثلاثاء، على أن يبقوا تحت إشراف قضائي مع منعهم عن السفر.

كذلك وضع أربعة أميرالات سابقين آخرين صدرت في حقهم أوامر توقيف، ولكن لم يتم اعتقالهم بسبب تقدمهم في السن، تحت الإشراف القضائي وفق القيود نفسها.

والضباط السابقون هم جزء من مجموعة تتكون من 104 أميرالات متقاعدين وقعوا خطابًا مفتوحًا يحذرون فيه من التهديد الذي قد يمثله مشروع ”قناة إسطنبول“، الذي اقترحه الرئيس أردوغان، لمعاهدة مونترو التي ترعى حرية الملاحة في مضيق البوسفور.

وفُتح تحقيق ضدهم على أساس عقد ”لقاء بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة والنظام الدستوري“.

وقال العميد البحري المتقاعد جيم غوردينيز بعد إطلاق سراحه: ”إن ما حصل لمجرد إصدار بيان بسيط ناجم عن مشكلة سوء فهم. … كان النص واضحًا للغاية، وصيغ بحسن نية“.

غوردينيز هو الذي وضع عقيدة ”الوطن الأزرق“ المثيرة للجدل والتي تنص على بسط سيادة تركيا على مساحات شاسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط.

وندد مسؤولون أتراك بارزون بشدة بخطاب الأدميرالات، واتهمهم الرئيس أردوغان بالتلميح إلى ”انقلاب سياسي“.

ونجا أردوغان من محاولة انقلاب نفذها الجيش في تموز/يوليو 2016، وألقي باللوم فيها على أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وأثارت موافقة تركيا الشهر الماضي، على خطط لبناء قناة ملاحية في إسطنبول مماثلة لتلك الموجودة في بنما أو السويس نقاشا حول اتفاقية مونترو.

ويقول مراقبون: إن إعادة النظر المحتملة في المعاهدة عبر شق قناة إسطنبول يمكن أن يسهل وصول السفن الحربية الأمريكية إلى البحر الأسود، وهو أمر سيثير استياء روسيا.