روسيا تتهم أمريكا ودول أخرى في الناتو بتحول أوكرانيا إلى "برميل بارود"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اتهمت موسكو، الثلاثاء، الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي، بتحويل أوكرانيا إلى ”برميل بارود“ بعدما دق الغرب ناقوس الخطر حيال حشد الجنود الروس على الحدود الأوكرانية.

ونقلت وكالات إخبارية روسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، قوله إن ”الولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي تحول أوكرانيا عمدا إلى برميل بارود“.

وأشار ربابكوف إلى أن ”الدول الغربية تزيد إمداداتها من الأسلحة إلى أوكرانيا“.

في المقابل، حضّ أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، روسيا، الثلاثاء، على وضع حد لحشد قواتها ”غير المبرر“ حول أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ: ”على روسيا وضع حد لحشد قواتها داخل وحول أوكرانيا ووقف استفزازاتها وخفض التصعيد فورا“.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من ”عواقب“ في حال وقوع ”عدوان“ روسي على أوكرانيا، معبرا عن ”مخاوف“ واشنطن حيال التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وقال بلينكن في مقابلة بثتها شبكة ”إن بي سي“ يوم الأحد: ”هناك حشود روسية على الحدود أكثر من أي وقت منذ 2014، خلال الاجتياح الروسي الأول“.

وأشار إلى أن ”بايدن كان في غاية الوضوح، في حال تحركت روسيا بشكل متهور أو عدواني، ستكون هناك تكاليف، وستكون هناك عواقب“ دون أن يحدد طبيعة أي رد أمريكي محتمل.