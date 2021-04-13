غضب روسي من تجاهل أمريكا اسم غاغارين في ذكرى الرحلة الأولى إلى الفضاء

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حمل رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ديمتري روغوزين بشدة على وزارة الخارجية الأمريكية لتجاهلها ذكر اسم رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين بالرسائل الموجهة على الشبكات الاجتماعية، في ذكرى 60 عاما على إرسال أول إنسان إلى الفضاء.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين رسائل بالروسية والإنجليزية على الشبكات الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للرحلة الفضائية المأهولة في الـ 12 من نيسان/أبريل، لكنها لم تورد اسم رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين الذي أجرى الرحلة سنة 1961.

وكتب روغوزين المعروف بميوله القومية الروسية وتصريحاته النارية، عبر تويتر مساء الاثنين ”أوغاد. القوى الكبرى لا تتصرف على هذا النحو“.

وكان روغوزين انتقد العام الماضي -أيضا- تغييب اسم غاغارين عن بيان لوزارة الخارجية الأمريكية في المناسبة، وقال حينها ”محاولات محو البصمة الروسية في التاريخ العالمي لن تمحو ذاكرتنا، بل تلك العائدة للخرّق الذين يفعلون ذلك من الجهة الثانية من المحيط“.

في السياق، اعتبر فلاديمير بوتين أن روسيا يجب أن تحافظ على مكانتها ”النووية والفضائية“، في وقت يواجه فيه قطاع الفضاء الروسي صعوبات متراكمة.

وقد احتفلت روسيا بفخر عظيم بالذكرى السنوية الستين لرحلة غاغارين التي تشكل محطة بارزة في الثقافة الشعبية، ونصرا مهمّا لموسكو على غريمها الأمريكي في مجال غزو الفضاء.