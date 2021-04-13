الحكومة الإيرانية تكشف عن أضرار هجوم نطنز و"تهدد" بتطوير التكنولوجيا النووية

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية بمحافظة أصفهان وسط البلاد، ”تسبب بأضرار“، متهما إسرائيل بتنفيذه.

وقال في مؤتمر صحافي إن ”أعمال التخريب التي تعرضت لها منشأة نطنز النووية تسببت بأضرار، وإن إيران سوف تستخدم أجيالا متطورة من أجهزة الطرد المركزي في إعادة الإعمار“، معتبراً أن ”العمل التخريبي يظهر هزيمة الأعداء المتقدمين للصناعة النووية في البلاد“.

وأضاف ”يوم الأحد، وقعت عمليات إرهابية وتخريبية في نطنز، ما ألحق أضرارا أيضا. ويُظهر الإجراء الذي تم اتخاذه ضد منشأة نطنز هزيمة أعداء التقدم الصناعي والسياسي للبلاد لمنع تطور كبير للبلاد من جهة، والمفاوضات الناجحة لرفع العقوبات القمعية من جهة أخرى“.

وتعهد المسؤول الإيراني أن بلاده ”ستواصل تطوير التكنولوجيا النووية بجدية من جهة، ومحاولة رفع العقوبات القمعية من جهة أخرى، وإحباط الأهداف الرئيسة لهذه الهجمات والحركات الإرهابية“.

وقال المتحدث باسم الحكومة ”من الواضح لنا أن أصل هذا العمل الإرهابي هو غضب الصهاينة من جهود أعضاء الاتفاق النووي لإحياء هذا الاتفاق بشكل كامل في الأسابيع الأخيرة، وهدفه النهائي منع استمرار هذه العملية الدبلوماسية البناءة“.

من جهته، قال رئيس مركز البحوث في البرلمان الإيراني، النائب المتشدد علي رضا زاكاني، إنه ”بسبب الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية بمحافظة أصفهان، أصبحت عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي بالية“.

وأشار زاكاني إلى زيارة نواب من البرلمان الإيراني لبعض المرافق الموجودة في منشأة نطنز بعد تعرضها للهجوم، وقال ”لقد بكى النواب بعدما عاينوا مدى الضرر الذي لحق بهذه المنشأة النووية“، مضيفاً أنه ”تم إغلاق جزء من المنشأة بعد تدميرها“.

وأوضح النائب الإيراني أن ”بعض أجزاء منشأة نطنز النووية كانت ترسل إلى خارج إيران من أجل إصلاحها، وتعاد تلك الأجزاء بـ 300 رطل من المتفجرات، والنظام الأمني يتجاهلها“.

وكانت السلطات الأمنية الإيرانية قالت إنها تمكنت من تحديد الشخص المتورط بالهجوم على منشأة نطنز، وفقاً لما ذكره موقع ”نور نيوز“ المقرب من الأجهزة الأمنية.

واتهم المسؤولون في إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، بهدف عرقلة التوصل إلى مفاوضات فيينا المقبلة بهدف إحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه أمريكا عام 2018.

ومنشأة ”نطنز“ تعد إحدى المنشآت النووية الإيرانية العديدة التي تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وفقا للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018.