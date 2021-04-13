ظريف: هجوم إسرائيل على منشأة نطنز "مقامرة بالغة السوء"

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الثلاثاء، إن ”هجوم إسرائيل“ على منشأة نطنز النووية كان ”مقامرة بالغة السوء“.

وأضاف ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في طهران: ”أطمئنكم بأن أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا ستوضع في منشأة نطنز في القريب العاجل“.

وتابع: ”ظن الإسرائيليون أن الهجوم سيضعف يدنا في محادثات فيينا لكنه على العكس سيعزز موقفنا“، في المحادثات مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام.

وحذر ظريف من أن ما وصفها بـ“عمليات تخريب وفرض عقوبات، لن تدعم موقف الولايات المتحدة في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني“.

وأضاف: ”لا مشكلة لدينا في العودة إلى التزاماتنا، لكن ليعلم الأمريكيون أن لا العقوبات ولا أعمال التخريب ستزودهم بأدوات للتفاوض وأن هذه الأعمال من شأنها أن تجعل الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة لهم“.

وتعرضت منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة أصفهان وسط إيران، الأحد الماضي، إلى حادث في النظام الكهربائي بالمنشأة أسفر عن تعطل بعض الأنشطة النووية وخروج بعض الأجهزة الخاصة بالتخصيب عن الخدمة.

وقالت السلطات الأمنية الإيرانية إنها تمكنت من تحديد هوية المتورط بالهجوم على منشأة نطنز، وفقا لما ذكره موقع ”نور نيوز“ المقرب من الأجهزة الأمنية.

واتهم المسؤولون في إيران، إسرائيل، بالوقوف وراء الهجوم، بهدف ”عرقلة مفاوضات فيينا المقبلة ومنع إحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه أمريكا عام 2018“.

وتشارك في محادثات فيينا الدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق النووي، أي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وإيران وروسيا، برعاية الاتحاد الأوروبي. وواشنطن معنية أيضا بهذه المحادثات لكن من دون أي لقاء مباشر مع الإيرانيين.

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد العام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران كانت قد رفعت بموجب هذه الاتفاقية.

وردا على ذلك، بدأت إيران في العام 2019 التنصل من غالبية التزاماتها التي تحد من نشاطاتها النووية بموجب الاتفاق. وأعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن نيته العودة إلى الاتفاق.

لكن طهران تطالب أولا بأن ترفع واشنطن العقوبات قبل أن تعود هي إلى التزاماتها، في حين تشترط واشنطن أولا التزام إيران بكل بنود الاتفاق لرفع العقوبات عنها.