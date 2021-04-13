روسيا: العقوبات الأوروبية ضد إيران تعرض المحادثات النووية لـ"الخطر"

نددت روسيا، يوم الثلاثاء، بالعقوبات الأوروبية الأخيرة على طهران، متهمة الاتحاد الأوروبي بتعريض المحادثات الجارية في فيينا بشأن النووي الإيراني لـ“الخطر“.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف خلال زيارة لطهران: ”في الاتحاد الأوروبي لا تنسيق بتاتا، فاليد اليمنى لا تعرف ما تقوم به اليد اليسرى. هذا أمر مؤسف“.

وأضاف: ”إذا كان القرار اتخذ عمدا في خضم محادثات فيينا الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق النووي، فهذا ليس مؤسفا بل هو خطأ أسوأ من جريمة“.

لكنه قال: ”نعوّل على إمكان إنقاذ الاتفاق، وعلى أن واشنطن ستعود لتطبق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالكامل“.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، أنه فرض عقوبات على قائد الحرس الثوري الإيراني، وسبعة من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية، بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات في نوفمبر 2019.

وحظر السفر وتجميد الأصول هما أولى عقوبات يفرضها الاتحاد على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2013، مع إحجام التكتل عن إغضاب طهران أملا في حماية الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية عام 2015.

وأدرج الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، كما جمد أصول ثلاثة سجون إيرانية.