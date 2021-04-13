تقرير: ما حدث في منشأة نطنز هو انفجار سببه قنبلة زرعت مسبقا

أفاد تقرير تلفزيوني إسرائيلي بأن انفجارا في منشأة ”نطنز“ الإيرانية للتخصيب النووي، كان سببه قنبلة زرعت في الموقع مسبقا.

وقالت ”القناة الـ13“ في تقرير نشرته مساء الإثنين، إن القنبلة انفجرت يوم الأحد الساعة الـ4 فجرا، عندما كان نحو ألف عامل داخل المنشأة.

وذكرت القناة في تقريرها أنه تم إخلاء المنشأة مباشرة بعد الانفجار خوفا من مزيد من القنابل، ولكن لم يتم العثور على متفجرات أخرى.

وأوضح التقرير أن ”العبوة الناسفة وضعت بالقرب من خط الكهرباء الرئيس في نطنز، وعندما انفجرت توقفت المنشأة بأكملها عن العمل“، مشيرا إلى ”تراجع برنامج التخصيب لأشهر“.

وقال ألون بن دافيد المحلل العسكري في القناة: ”كل الدلائل تشير إلى أن هذا هو أسوأ هجوم يتعرض له البرنامج النووي الإيراني في أهم منشأة نووية إيرانية“.

وتعرضت منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة أصفهان وسط إيران، الأحد الماضي، إلى حادث في النظام الكهربائي بالمنشأة أسفر عن تعطل بعض الأنشطة النووية وخروج بعض الأجهزة الخاصة بالتخصيب عن الخدمة.

وقالت السلطات الأمنية الإيرانية، إنها تمكنت من تحديد هوية المتورط بالهجوم على منشأة نطنز، وفقا لما ذكره موقع ”نور نيوز“ المقرب من الأجهزة الأمنية.

واتهم المسؤولون في إيران، إسرائيل، بالوقوف وراء الهجوم، بهدف ”عرقلة مفاوضات فيينا المقبلة ومنع إحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه أمريكا عام 2018“.

ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الثلاثاء، ”هجوم إسرائيل“ على منشأة نطنز النووية، بأنه كان ”مقامرة بالغة السوء“.

وتم استهداف ”نطنز“ في السابق، بما في ذلك انفجار هز المنشأة الصيف الماضي، فيما قيل -أيضا- إنه هجوم إسرائيلي يهدف إلى تعطيل تخصيب اليورانيوم.

وفي عام 2010، ذكرت تقارير أن الولايات المتحدة وإسرائيل أوقفتا برنامج إيران النووي بفيروس ”ستوكسنت“؛ ما تسبب في تمزيق أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، وتدمير 5 من آلات التخصيب في إيران.