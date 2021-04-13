صحف عالمية: هجوم نطنز يعزز نفوذ أمريكا أمام "العجز الإيراني".. وانتكاسة لعملية السلام في أفغانستان

هيمن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له منشأة ”نطنز“ النووية الإيرانية، على تغطية الصحافة العالمية، في ظل تأثيره المتوقع على المفاوضات غير المباشرة الجارية حاليا بين إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء دوليين.

كما تناولت صحف عالمية التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى تسليط الضوء على مستقبل عملية السلام في أفغانستان، وموقف حركة طالبان الأخير من المفاوضات التي ستعقد في تركيا.

عواقب هجوم ”نطنز”

رأت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية أن الحادث الذي تعرضت له منشأة التخصيب النووية الإيرانية ”نطنز“ سيكون له تأثير على المفاوضات الجارية حاليا بين طهران وقوى دولية، على رأسها الولايات المتحدة، التي يمكن أن يكون لها تأثير أقوى الآن إذا أرادت.

وجاء في تحليل إخباري نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني: ”تم استخدام متفجرات في التدمير الكامل لنظام الطاقة الداخلي في منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، وذلك في عملية إسرائيلية مزعومة، وفقا لما قاله مسؤولان استخباراتيان لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إذ أدى الانفجار إلى أضرار حادة، يمكن أن تعرقل الإنتاج 9 أشهر“.

ونقلت الصحيفة عن جوناثان شانزر، نائب رئيس الأبحاث في مؤسسة ”الدفاع عن الديمقراطيات، المركز الفكري“، قوله: ”يمكن أن يُرى هذا الحادث الدرامي والغامض على أنه يقوّض الدبلوماسية، لكنه في واقع الأمر يمنح فريق التفاوض الأمريكي نفوذا كبيرا، إن أراد ذلك“.

وتابع شانزر“: ”كان النفوذ الإيراني يرتكز دائما على قدرة طهران في أن تصبح قوة نووية، الآن فإن النظام الإيراني يبدو عاجزا عن حماية أصوله النووية من التعرض لهجمات إلكترونية. هل سيكون الفريق التفاوضي الأمريكي قادرا على استغلال تلك النقطة؟، لننتظر ونر“.

من جانبه، قال دينيس روس، الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن ”حادث نطنز لن يغير رغبة إيران في رفع العقوبات المفروضة عليها. وربما يؤدي إلى إبطاء وتيرة سعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعودة مجددا إلى الاتفاق النووي“.

وأردف روس، أن ”عرقلة مسيرة إيران نحو إنتاج وتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي سيؤدي إلى تراجع الضغط الذي تستطيع إيران ممارسته خلال المفاوضات. الوساطة التي تقوم بها أطراف دولية بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا لن تتوقف. أعتقد أننا سنعود مرة أخرى إلى الاتفاق النووي في وقت ما من العام الجاري“.

وقال مايك بريجنت، الزميل البارز في ”معهد هودسون“ إن ”الهجوم السيبراني على نطنز يكشف هشاشة إيران واقتصادها الضعيف. هذا ليس الوقت الذي نمنح فيه إيران شريان الحياة الاقتصادي، وهو أيضا غير مناسب لعزل حلفاء أمريكا في المنطقة، وإبعادهم عن مباحثات الاتفاق النووي“.

اتهامات أوكرانية لروسيا

أفادت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية بأن أوكرانيا اتهمت روسيا بعرقلة الاتصالات التي تستهدف نزع فتيل التوترات بين الدولتين.

وقالت الصحيفة في تقرير: ”اتهمت كييف موسكو بمنع محاولات بدء مباحثات تستهدف تهدئة التوترات العسكرية، التي تسبب فيها انتشار الآلاف من الجنود الروس بالقرب من الحدود الأوكرانية“.

وأضافت أنه ”لم يتلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ردا على طلبه بإجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ظل مخاوف الولايات المتحدة وقوى أوروبية أخرى من أن تصعيد الانتشار العسكري يمكن أن يؤدي إلى اندلاع صراع شامل“.

وأردفت أن ”المتحدث باسم الرئاسة الروسية رد بقوله: إن بوتين ليس لديه أي علم حول أي طلبات تمت أخيرا لإجراء مباحثات مع زيلينسكي“، لافتة إلى أن ”الحشد العسكري الروسي، الذي يرافقه انتشار دبابات وعربات مدرعة أخرى، أدى إلى اتهامات بأن موسكو تخطط للتدخل العسكري. لكن الكرملين ردّ بأنه يستطيع نشر أي قوات في أي مكان يريده، وأن هذا لا يمثل تهديدا لأي دولة“.

واستطردت بالقول: ”صعّد المسؤولون الروس خطابهم العدائي تجاه أوكرانيا بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة. حذر بوتين من أن الوضع قد يؤدي إلى تكرار مذبحة سيربرينيتشا التي وقعت في 1995 بالبوسنة، في حين قال نائب رئيس الأركان الروسي، إن أي تصعيد من قبل كييف سيكون بداية النهاية لها، واستفزازا موجها إلى روسيا، التي سيكون ردها بطلقة في الوجه وليس القدم“.

ضربة لجهود السلام الأفغانية

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن حركة طالبان قررت عدم المشاركة في مباحثات السلام الأفغانية المقررة في تركيا، ما يمثل ضربة لجهود السلام.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”تعرضت الجهود الدولية لرعاية تسوية سلمية في أفغانستان لانتكاسة أمس الاثنين، بعد أن قررت حركة طالبان عدم المشاركة في قمة تدعمها الولايات المتحدة، كان من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق هذا الأسبوع في تركيا“.

وأفادت بأنه ”في ظل الموعد النهائي المحدد لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان الأول من مايو المقبل، فإن إدارة الرئيس بايدن قضت أسابيع في وضع الأساس للمؤتمر، على أمل أن يسرع عملية السلام البطيئة التي بدأت العام الماضي، حيث تم تأجيل المؤتمر الآن إلى وقت لاحق“.

وأوضحت أن ”إدارة بايدن كانت تأمل في أن تسفر محادثات تركيا عن اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة مؤقتة تضم طالبان، ما يمكن الولايات المتحدة وحلفاء الناتو من سحب قواتهم بعد 20 عاما من الحرب في أفغانستان. تهدف المحادثات إلى تكرار صيغة المؤتمر الذي عقد في مدينة بون بألمانيا، حيث اختار كبار الأفغان زعيما للدولة بعد الإطاحة بحركة طالبان من السلطة في 2001“.

ونقلت الصحيفة عن الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة قولها إن ”انسحاب طالبان من المشاركة في قمة تركيا يكشف عدم التزام الحركة بعملية السلام“، منوهة إلى أنه ”في الوقت الذي اقترحت فيه وزارة الدفاع الأمريكية،، عددا من الخيارات على الرئيس بايدن، بما في ذلك بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان، فإن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين أعربوا عن مخاوفهم من عواقب بقاء بعض القوات هناك“.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول: ”يخشى البعض أنه إذا احتفظت الولايات المتحدة بقواتها في أفغانستان بعد الأول من مايو، فإن طالبان سترد بمهاجمة القوات الأمريكية وقوات التحالف، لذلك اقترح مسؤولو دفاع آخرون أن تبقى القوات الأمريكية وقوات التحالف بشكل جزئي، لتكون بمثابة قوة ضغط خلال المحادثات بطيئة الحركة“.