حظر تجول في مينيابوليس بعد مقتل شاب أسود برصاص شرطي

فرضت السلطات في مينيابوليس والمدن المجاورة الإثنين حظر تجول ليليا بعدما أردى شرطي شابا أسود، مما رفع بشكل كبير منسوب التوتر في المدينة الأميركية.

و قال قائد شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية الاثنين إن إطلاق النار الذي أودى بحياة شاب أسود عمره 20 عاما في إحدى ضواحي المدينة هو فيما يبدو ”حادث عرضي“ وقع بعد أن سحبت ضابطة مسدسها بدلا من الصاعق الكهربائي خلال صراع.

وقال رئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي في مؤتمر صحافي ”أعلنت حال الطوارئ في مدينة مينيابوليس، ونحن نرفق هذا التدبير بفرض حظر للتجول يبدأ الليلة الساعة 19,00 (23,00 ت غ) ويستمر حتى السادسة من صباح غد (الثلاثاء)“.

وتقرر فرض حظر التجول أيضا في مدينتي سانت بول والمناطق المجاورة بما فيها مقاطعة هينيبين حيث قُتل الأحد الشاب دونتي رايت البالغ 20 عاما بعدما أخطأ شرطي جهاز الصعق الكهربائي ”تيزر“ الذي أراد استخدامه خلال مواجهة، بمسدسه.

والإثنين وصف الرئيس الأميركي جو بايدن مقتل الشاب الأسود بأنه ”مأسوي“، لكنّه حذر أن الاحتجاجات العنيفة غير مبررة.

وصرّح بايدن للصحافيين أن الحادثة التي وقعت في ضواحي مينيابوليس ”مأسوية حقا، لكني أعتقد أنه يتعين علينا أن ننتظر ونرى ما ستكشفه التحقيقات“.

وتابع ”في الأثناء، أريد أن أوضح مجددا ما يلي: لا مبرر على الإطلاق للنهب. الاحتجاجات السلمية يمكن تفهّمها“.