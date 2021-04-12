ظريف في رسالة لغوتيريش: استهداف نطنز جريمة حرب

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم على منشأة نطنز النووية وسط البلاد، بأنها ”إرهاب نووي وجريمة حرب“، مشدداً على أن ”إيران تحتفظ بحق الدفاع عن شعبها ضد الأعمال الإرهابية“.

وقال ظريف في رسالته بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن ”استهداف منشأة نطنز يعتبر إرهاباً نووياً وجريمة حرب، وإن التهديدات الاسرائيلية باتخاذ إجراءات لمنع عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي بدأت تظهر الآن“.

وأضاف ”إذا أرادت أمريكا تجنب عواقب المقامرة الغبية فعليها ايقاف استخدام الإرهاب الاقتصادي الذي اتبعه الرئيس السابق دونالد ترامب والإرهاب النووي الأخير كوسيلة ضغط“.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إن ”بلاده ستعلق إجراءاتها النووية بعد التحقق من إلغاء كامل إجراءات الحظر الأمريكية وإن إجراءاتنا سترتفع حالياً بسبب التخريب النووي الأخير“.

وتعرضت منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة اصفهان وسط إيران صباح الأحد إلى حادث في النظام الكهربائي بالمنشأة أسفر عن تعطل بعض الأنشطة النووية وخروج بعض الأجهزة الخاصة بالتخصيب قد خرجت عن الخدمة.

وقالت السلطات الأمنية الإيرانية إنها تمكنت من تحديد هوية المتورط بالهجوم على منشأة نطنز، وفقاً لما ذكره موقع ”نور نيوز“ المقرب من الأجهزة الأمنية.

واتهم المسؤولون في إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، بهدف عرقلة التوصل إلى مفاوضات فيينا المقبلة بهدف إحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه أمريكا عام 2018.