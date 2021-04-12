إسرائيل ترفع درجة تأهبها خشية هجمات إيرانية محتملة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أن إسرائيل زادت التأهب خشية من تنفيذ إيران هجمات ضدها.

وقال المحلل في القناة العبرية ”كان“ روعي شارون، ”إنه تم زيادة التأهب في إسرائيل وخارجها خشية من رد إيـراني“.

وبحسب القناة العبرية، فقد نسبت ثلاث هجمات ضد إيران إلى إسرائيل خلال الأسبوع الماضي.

وسابقا، ذكر موقع ”سيروجيم“ العبري، بأن الحادث الذي وقع، في منشأة ”نطنز“ النووية في إيران، وتسبب في انقطاع الكهرباء داخلها، كان على الأرجح نتيجة هجوم إلكتروني.

كما رجح الموقع العبري، أن يكون الهجوم الإلكتروني هو ما تسبب في الخلل الفني وانقطاع التيار الكهربائي في المنشأة النووية.

وبحسب الموقع العبري فإن إسرائيل هي من كانت وراء الهجوم على الأرجح، مشيرًا إلى أن الهجوم كان أخطر مما أعلنت السلطات الإيرانية، وأن محللين إسرائيليين قدروا أنه أدى إلى إغلاق أقسام كاملة من المنشأة.