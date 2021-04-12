خامنئي يطلب من حفيد الخميني عدم الترشح لانتخابات الرئاسة

كشف ياسر الخميني، حفيد مؤسس النظام الإيراني، يوم الاثنين، أن المرشد الأعلى علي خامنئي طلب من شقيقه حسن الخميني عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها يونيو المقبل.

وصرح ياسر الخميني لموقع ”جماران“ المقرب من أسرة الخميني قائلا: إن ”المرشد خامنئي طلب من شقيقي حسن الخميني عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وعدم الدخول في ساحة الانتخابات في ظل الظروف الراهنة“.

وأضاف أن ”حسن الخميني التقى مؤخرا المرشد خامنئي، حيث طلب منه الأخير عدم الترشح لانتخابات الرئاسة، إذ رأى خامنئي أن ترشح حسن الخميني أمر غير صالح“.

وتابع حفيد الخميني قائلا: ”نظرا لهذه التوصية، فمن الطبيعي أن يكون قرار حسن الخميني صريحا، بألا يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية“.

ويأتي طلب المرشد الإيراني بعدم ترشح حفيد الخميني، بعد حديث في الساحة السياسية الإيرانية بشأن احتمالية ترشح حسن الخميني للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة.

وكان السياسي الإيراني حسين كنعاني مقدم قد صرح في وقت سابق بإمكانية ترشح السيد حسن الخميني للانتخابات الرئاسية المقبلة عن التيار الإصلاحي.

وأعلن عدد من الساسة والقادة العسكريين الإيرانيين رسميا اعتزامهم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأبرزهم مستشار المرشد للشؤون العسكرية حسين دهقان، والسياسي علي مطهري.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في يونيو العام الجاري 2021، وذلك بعد انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الحالي حسن روحاني.