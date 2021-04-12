نيويورك تايمز: رئيس أوغندا يقصم ظهر المعارضة بعمليات الخطف والتعذيب بعد 3 أشهر من انتخابه

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير عن العنف الذي تتعامل به السلطات في أوغندا للتضييق على المعارضة، إن البلاد تشهد مئات الاعتقالات وتعرض الكثير منهم للوحشية، بعد 3 أشهر فقط من انتخاب حكومة يويري موسيفيني التي تبدو أنها عازمة على كسر ظهر المعارضة.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس الأوغندي موسيفيني فاز بولاية سادسة مدتها خمس سنوات في أكثر الانتخابات شراسة منذ سنوات.

ويعتبر العديد من الأوغنديين أن حالات الاختفاء القسري تشير إلى الانزلاق نحو ما كان يحدث في الماضي من السياسات القمعية للديكتاتوريين مثل عيدي أمين رئيس أوغندا السابق، وميلتون أوبوتي رئيس الوزراء الأسبق، الذي أطاح به موسيفيني.

وبحسب الصحيفة، يقول الأوغنديون إنهم قلقون من أن الرئيس موسيفيني، بعد 35 عامًا في السلطة، يتبنى ”بعض الأساليب القاسية التي استخدمها المستبدون الذين انتقدهم منذ عقود.“

وسردت الصحيفة أن أوغندا تشهد حالات اختطاف من الشوارع من قبل رجال مسلحين في سيارات ميني فان بيضاء لا تحمل لوحات ترخيص، حيث يأخذون الناس من الشوارع أو من منازلهم، حيث يتعرض المختطفون في أماكن السجون ومراكز الشرطة والثكنات العسكرية إلى تغطية وجوههم والتخدير والضرب، ويترك بعضهم للوقوف داخل أقبية يملؤها حتى صدورهم.

وتؤكد الصحيفة أن حالة الخوف الواضح في أوغندا أدت إلى اختباء الكثيرين أو مغادرة البلاد.

ونافس الرئيس في حملته الانتخابية المطرب الأوغندي الجذاب ”بوبي واين“ الذي تحول إلى مشرّع وحشد شبابا من المؤيدين، لكنه محاصر الآن في منزله، حيث قال حزب واين، يوم الجمعة الماضي، إن 623 عضوا ومؤيدا ومسؤولين منتخبين خُطفوا من الشوارع واعتقلوا في الأسابيع الأخيرة، وكثير منهم تعرضوا للتعذيب.

وأصبح واين، 39 عامًا، واسمه الحقيقي روبرت كياغولاني، وجه حركة المعارضة الشابة، حيث وعد بزعزعة السياسات الخانقة في البلاد، وشهدت حملته الانتخابية المتقدمة، العام الماضي، اعتقاله وضربه ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

ويؤكد محللون أن موسيفيني، 76 عامًا، الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، يحاول تجنب أن يعيد التاريخ نفسه، حيث كان هو نفسه شابًا يتمتع بشخصية كاريزمية، واتهم سلفه أوبوتي بتزوير الانتخابات، وقاد تمردًا مسلحًا تمكن بعده بخمس سنوات من الاستيلاء على السلطة.

ونقلت الصحيفة عن سايروس سامبوا كاساتو، عضو مجلس محلي في حزب واين، قوله عن فترة احتجازه في مقر المخابرات العسكرية: ”لم أكن أعرف ما إذا كنت سأخرج حياً أم ميتاً“، حيث قال إن يديه قُيدتا بالسلاسل حتى السقف، وتلقى جلدات عدة رجال في وقت واحد.

اعترف الرئيس موسيفيني باعتقال 242 شخصًا، واصفاً إياهم بـ ”الإرهابيين“ و ”الخارجين على القانون“، كما اعترف بأن وحدة كوماندوز خاصة ”قتلت القليل“، لكنه نفى أن حكومته تشارك في إخفاء مواطنيها.

كما قال ديفيد موسيري، عضو حزب منصة الوحدة الوطنية الذي يتزعمه واين، إنه كان يتسوق في سوبر ماركت في كمبالا يوم 18 كانون الثاني/يناير عندما اعتدى عليه ستة مسلحين بملابس مدنية، وحقنوه مرتين بمادة جعلته يفقد وعيه.

وروى أن الجنود جعلوه يستمع إلى تسجيلات مكالماته الهاتفية مع مسؤولي الحزب، وركلوه وضربوه بشدة حتى بدأ في التبول بالدم، وبعدما أطلق سراحه بأربعة أيام لم يكن قادراً على المشي.

وعقب في حديثه للصحيفة: ”نحن نفس الأشخاص الذين يمولون الديكتاتور ليفعل ذلك بنا“.