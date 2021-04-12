رغم إصرار إيران على إبرامها.. عاملان يهددان تطبيق اتفاقية التعاون مع الصين

كشف محلل إيراني عن عاملين رأى أنهما يهددان تطبيق اتفاقية التعاون الموقعة مؤخرا بين إيران والصين، رغم تعويل طهران الكبير على نتائج هذه الاتفاقية، ودورها المحتمل في تعويض خسائر الاقتصاد الإيراني.

وقال المحلل السياسي سيد هادي موسوي، في حديث مع موقع ”انصاف نيوز“ الإخباري المحلي: إن ”إيران تواجه مسألتين لم تتوصل إلى حل بشأنهما حتى الآن، بل ويمثلان عاملين قد يعيقان أي توافق اقتصادي مع دولة أجنبية؛ الأول هو العقوبات الدولية، والثاني عدم التحاق طهران بالمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال المعروفة بـ (FATF)“.

واعتبر موسوي أنه ”في حال لم تُحل المسألتان فلن تكون اتفاقية التعاون مع الصين قابلة للتطبيق والتنفيذ، حتى بعد توقيع البلدين هذه الاتفاقية، إذ من المستبعد أن تدعمنا الصين في ظل ظروف العقوبات والحظر الدولي المفروض على طهران“.

وأضاف: ”إذا كانت الصين ترغب في مساعدة ودعم إيران في ظل العقوبات، فلماذا لم تُقدم على هذا الفعل خلال السنوات الثلاث الماضية؟ بل رأينا كيف حجبت بكين مليارات الدولارات نظير الشحنات النفطية الإيرانية في مصارفها؛ تنفيذا لمواد العقوبات المفروضة على طهران“.

وتعليقا على تمسك السلطات الإيرانية بإبرام اتفاقية التعاون مع الصين، أكد المحلل موسوي أن ”إيران تواجه أزمات اقتصادية أجبرتها على اللجوء لقوة اقتصادية كبرى كالصين“.

وذكر أن ”اتفاقية التعاون مع الصين لا تتمتع بإجماع داخل إيران، ولهذا لن تستطيع طهران تأمين مصالحها القومية عن طريق هذه الاتفاقية، بل وقد تضطر لتقديم تنازلات للصينيين“.

وحول أهداف الصين من إبرام الاتفاقية المذكورة مع إيران، رأى موسوي أن ”الصين ترغب في أن تثبت أقدامها في منطقة الشرق الأوسط في ظل التنافس الكبير بينها وبين الولايات المتحدة، خاصة وأن الصين تُعد أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وتؤمن 50% من حاجتها من الطاقة من الشرق الأوسط“.

وأشار إلى تضارب توقعات السلطات الإيرانية من نتائج الاتفاقية مع الحقائق الاقتصادية، قائلا إن ”هذه الاتفاقية لن تسهم في التفاف طهران على العقوبات، فضلا عن أن الصين لن تجازف بتحويل أموال للمصارف الإيرانية، بجانب أن العملة الإيرانية لن تدخل في معاملات هذه الاتفاقية“.

ونوه إلى أن الاتفاقية المذكورة وإن تمت فسوف تحول إيران إلى سوق استهلاك صيني بالكامل؛ ما يعني تضرر الإنتاج الإيراني المحلي بشكل كبير، مقابل زيادة تعاملات اليوان الصيني وارتفاع صادرات بكين.

يُذكر أن الحكومة الإيرانية وقعت مؤخرا اتفاقية تعاون موسعة مع الصين تمتد لـ 25 عاما، فيما أثارت الاتفاقية غضب العديد من الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أن هذه الاتفاقية تنتقص من سيادة بلادهم، وبمثابة دليل جديد على فشل النظام في إدارة البلاد.

ورغم تكتم طهران عن كشف تفاصيل الاتفاقية، إلا أن تقارير إيرانية لوسائل إعلام حكومية ومعارضة تحدثت عن أن الاتفاقية تشمل استثمارات صينية ضخمة في العديد من القطاعات الاقتصادية الإيرانية، فضلا عن تعزيز التعاون العسكري وحتى الاستخباراتي بين البلدين.