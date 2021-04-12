بعد اتهامه باستخدام "الكيماوي" في 2018.. ألمانيا: لا بد من محاسبة النظام السوري

شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الإثنين، على وجوب ”محاسبة“ النظام السوري، بعدما خلص تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن دمشق استخدمت أسلحة كيماوية في قصف داخل أراضيها في العام 2018.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الألماني: ”بالنسبة إلينا، من الواضح أن انتهاكا بهذه الصراحة للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عواقب“، مؤكدا وجوب ”محاسبة المسؤولين“ عنه.

وخلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد إجرائها تحقيقاً، إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي، أثناء هجوم على مدينة سراقب في العام 2018.

وتصوت الدول الاعضاء في المنظمة في وقت لاحق هذا الشهر على إمكان فرض عقوبات على النظام السوري قد تشمل تعليق حقه في التصويت، في ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد.