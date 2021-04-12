نائب الرئيس الإيراني يدعو لمساءلة الحرس الثوري بعد هجوم نطنز

دعا النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، يوم الاثنين، ”ضمنا“ إلى مساءلة الحرس الثوري باعتباره الجهة المعنية بتوفير أمن مفاعل منشأة نطنز الواقعة بمحافظة اصفهان وسط إيران، التي تعرضت أمس الأحد لهجوم أدى إلى توقف بعض الأنشطة النووية.

وقال جهانغيري في كلمة له، من دون تسمية الحرس الثوري، تعليقا على حادثة مفاعل نطنز النووي: إنه ”على الجهة المعنية بتوفير أمن المفاعل أن تتصدى لإجراءات العدو، وهي لم توفّق في ذلك ولا بد من مساءلتها“.

وعلى مدى العقدين الماضيين، كان الحرس الثوري مسؤولاً عن حماية المنشآت النووية الإيرانية والعلماء النوويين، وتحديد التهديدات في هذا المجال.

وأضاف جهانغيري، بحسب ما نقلت عنه الصحافة الإيرانية، أن ”الأحداث التي وقعت كانت تكلفة أمنية واقتصادية ويمكن أن تكون كارثة على البلاد“، مشيراً إلى أن ”إحدى المشكلات الرئيسة للبلد تتمثل في أنه ليست هناك أجهزة سواء كانت حكومية أو أمنية على استعداد للمساءلة في جهاز آخر بسبب ما يحدث“.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت، صباح أمس الأحد، وقوع حادثة في منشأة نطنز النووية تسببت بانقطاع التيار الكهربائي، وأدت إلى أضرار في عدد من أجهزة الطرد المركزي النشطة في مجال تخصيب اليورانيوم.

ووصفت طهران الحادث بأنه ”عملية تخريب وإرهاب نووي“، فيما توعد بعض المسؤولين، بينهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بالانتقام، متهماً في الوقت ذاته إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن تقدير دقيق للأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني، لكن سلسلة من التصريحات التي ألقاها مسؤولون في إيران تُظهر أن عددًا كبيرًا من أجهزة الطرد المركزي العاملة في نطنز قد خرجت من الخدمة وأتلفت.

وبعد يوم من انفجار منشأة التخصيب في نطنز، قدرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن الضرر كان جسيمًا، وقالت إن نظام إمداد الطاقة بالطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم قد تم تدميره وسيستغرق إصلاحه واستئناف الإنتاج تسعة أشهر في الموقع النووي.

وجاء الحادث فيما تبدأ إيران جولة محادثات نووية في فيينا، الأربعاء المقبل، مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بحضور غير مباشر للولايات المتحدة.

ورغم أن المسؤولين الإسرائيليين لا يؤكدون أو ينفون المزاعم في مثل هذه الحالات، إلا أنهم تحدثوا دائمًا بشكل صريح عن الحاجة إلى مواجهة البرنامج النووي الإيراني، ومنع طهران من حيازة سلاح نووي.