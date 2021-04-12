طالبان: لم نقرر بعد المشاركة في مؤتمر السلام في تركيا‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قالت حركة طالبان اليوم الإثنين، إنها لم تقرر بعد إذا كانت ستحضر المؤتمر الدولي في إسطنبول الذي اقترحته واشنطن لاستئناف مفاوضات السلام المتعثرة مع سلطات كابول.

وقال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم: ”لا يمكننا المشاركة في هذا المؤتمر في 16 (نيسان/ أبريل) وهو الموعد الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام“، مضيفا: ”مازلنا ندرس ما إذا كنا سنحضر الاجتماع في تركيا أم لا“.

وتضغط واشنطن من أجل عقد هذا الاجتماع الذي تشرف عليه الأمم المتحدة قبل الأول من أيار/ مايو وهو الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وفقا للاتفاقية الموقعة في شباط/ فبراير 2020 في الدوحة مع حركة طالبان.

ولم يؤكد الرئيس جو بايدن إذا كان الانسحاب سيتم قبل الموعد النهائي، ونبه إلى أنه سيكون من الصعب الالتزام به.

من جهتها، حذرت طالبان الولايات المتحدة من أنها ستكون ”مسؤولة عن العواقب“، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا مستعدين للموافقة على تمديد الموعد النهائي.

ولم يُعلن عن موعد انعقاد مؤتمر إسطنبول، لكن وفقًا لوسائل الإعلام الأفغانية، كانت واشنطن تأمل أن يبدأ المؤتمر في 16 نيسان/ أبريل.

وتأتي المبادرة في وقت لم يتم التوصل إلى أي نتائج ملموسة خلال مفاوضات السلام بين طالبان وكابول التي بدأت في قطر في أيلول/ سبتمبر 2020.

وتريد الولايات المتحدة، وفقًا لخطة كشفت عنها وسائل الإعلام، تشكيل حكومة مؤقتة تضم طالبان.

وبحسب عدد من المسؤولين، يهدف مؤتمر إسطنبول كذلك إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار، أو على الأقل على خفض مستوى العنف لفترة معينة، وهو طلب من السلطات الأفغانية التي وافقت على حضور الاجتماع.

من جانبه، يعد المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، وهو هيئة حكومية مسؤولة عن عملية السلام، مقترحًا للسلام من أجل المؤتمر، بعد جمع 30 وثيقة من مختلف الأحزاب السياسية وشخصيات من المجتمع المدني.

كما وضع الرئيس الأفغاني أشرف غني خطة سلام، لكنه قال إنه لن يقبل إلا إدارة ينتخبها الشعب.

واقترح على وجه الخصوص إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يمكن أن تشارك فيها طالبان لتشكيل ”حكومة سلام“.

وتعارض حركة طالبان الإسلامية المتشددة أي شكل من الانتخابات.

وأوضح غني الذي أعيد انتخابه عام 2019 أن أي اتفاق يتم التوصل إليه في تركيا يجب أن يحصل على موافقة ”اللويا جيرغا“، وهي بمثابة مجلس وطني يضم كبار الشخصيات الأفغانية.

وعلى الرغم من كل هذه الجهود الدبلوماسية، يواصل مقاتلو طالبان مهاجمة القوات الأفغانية في جميع أنحاء البلاد كل يوم.

وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن إطلاق قذائف هاون الأسبوع الماضي استهدفت مطار قندهار الذي يضم بشكل خاص قاعدة أمريكية، ولم تصب القذائف هدفها.