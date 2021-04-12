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تركيا تدعو كندا إلى إعادة النظر في القيود على تكنولوجيا الطائرات المسيرة
تاريخ النشر: 12 أبريل 2021 17:25 GMT
تاريخ التحديث: 12 أبريل 2021 18:35 GMT

تركيا تدعو كندا إلى إعادة النظر في القيود على تكنولوجيا الطائرات المسيرة

حث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو كندا، شريكة بلاده في حلف شمال الأطلسي اليوم الإثنين، على إعادة النظر في القيود على الصناعة الدفاعية التي فرضتها على

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المصدر: رويترز

حث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو كندا، شريكة بلاده في حلف شمال الأطلسي اليوم الإثنين، على إعادة النظر في القيود على الصناعة الدفاعية التي فرضتها على أنقرة العام الماضي.

وعلقت كندا تصدير بعض تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى تركيا في تشرين الأول/أكتوبر بينما كانت تحقق في مزاعم بأن قوات أذربيجان المشاركة في القتال مع أرمينيا تستخدم تلك المعدات.

ووصفت وزارة الخارجية التركية الأمر في ذلك الوقت بأنه ازدواجية في المعايير، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الموقف لا يتماشى مع روح الحلف.

وقالت وزارة الخارجية إن جاويش أوغلو أثار قضية القيود مع وزير الخارجية الكندي مارك جارنو خلال محادثات.

وأضافت الوزارة ”نقل بواعث القلق إزاء موقف كندا بشأن قيود صناعة الدفاع المفروضة على تركيا وطلب إعادة النظر فيها“.

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