البيت الأبيض: أمريكا لم تشارك في الهجوم على موقع نطنز الإيراني‎

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة غير ضالعة في حادث انقطاع الكهرباء في موقع نطنز النووي الإيراني، وامتنع عن التعليق على اتهام إيران لإسرائيل بتخريب المنشأة.

وذكرت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في رد على أسئلة أن ”الولايات المتحدة لم تكن ضالعة في الأمر بأي شكل“. وأضافت ”ليس لدينا ما نضيفه بخصوص التكهنات حول الأسباب أو الآثار“.

وتعهدت السلطات الإيرانية بالانتقام لما وصفته بأنه عمل من أعمال ”الإرهاب النووي“ الذي تسبب بانقطاع الكهرباء في أحد عنابر الإنتاج بمحطة تخصيب اليورانيوم.

وتعارض إسرائيل بشدة اتفاق إيران النووي الموقع في عام 2015 مع القوى الكبرى. وتُجرى إيران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات لمحاولة العودة للامتثال للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب قبل حوالي ثلاث سنوات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة عن مصادر مخابرات قولها إن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ عملية تخريبية ناجحة في موقع نطنز المبني تحت الأرض.

ولم تعلق إسرائيل رسميا على هذا الحادث.

وأجرت إيران والقوى العالمية ما وصفتاه بمحادثات ”بناءة“ الأسبوع الماضي لإنقاذ الاتفاق الذي خالفت إيران القيود التي يفرضها على عمليات تخصيب اليورانيوم الحساسة منذ أن أعاد ترامب فرض عقوبات مشددة على طهران.

ومن المتوقع استئناف المحادثات في فيينا يوم الأربعاء، وقالت ساكي إنها تتوقع أن تكون محادثات ”صعبة وطويلة“.

وأضافت ”لم تصلنا أي إشارة على تغيير في المشاركة“ من جانب إيران.