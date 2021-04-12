تقرير: صراع محتدم بين قادة الحرس الثوري للظفر برئاسة إيران

كشف تقرير إخباري، اليوم الإثنين عن وجود حالة من الصراع داخل قوات الحرس الثوري الإيراني للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وذلك مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط حديث داخلي وخارجي عن تعاظم فرصة مجيء رئيس إيراني ذي خلفية عسكرية.

وجاء في التقرير المنشور على موقع إذاعة ”زمانة“ المعارضة أن ”قادة الحرس الثوري وأعضاء التيار المتشدد المسيطر على مقاليد الحكم في إيران على يقين من دعم مرشد النظام، علي خامنئي لهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة“.

وأضاف التقرير أن ”هذا اليقين أسفر عن حالة من التنافس وصلت إلى حد الصراع في صفوف قادة الحرس الثوري للظفر بمقعد رئيس إيران المقبل، وما سيليه من صلاحيات ودعم من قبل المرشد الأعلى للنظام“.

ودلل على هذا الرأي بواقعة إقالة القائد البارز في الحرس الثوري، سعيد محمد من قيادة معسكر ”خاتم الأنبياء“ أحد الأذرع الاقتصادية الأهم لدى الحرس الثوري، لافتا إلى أن محمد يواجه اتهامات من داخل الحرس بارتكاب مخالفات تتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن واقعة إقالة سعيد محمد قد أبرزت حالة الانقسام داخل صفوف قوات الحرس الثوري، حيث انقسم القادة بين مؤيد ومعارض لإقالة محمد، إلى حد أن تيارا داخل الحرس بزعامة مساعد الشؤون السياسية لهذه القوات، يد الله جواني دخل في مواجهة شبه مباشرة مع فريق قائد الحرس شخصيا اللواء حسين سلامي.

وأوضح أن تصريحات القيادي يد الله جواني أفصحت عن أن الحرس الثوري لم يتفق حتى الآن على شخصية واحدة تخوض سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية؛ ولهذا رفض الحرس مسألة ترشح سعيد، أو بالأدق استغلال الأخير لاسم المؤسسة الأقوى في إيران.

ولفت إلى أن التيار الداعم لسعيد محمد يطرح في المرحلة الراهنة ضمن دعاية الانتخابات الرئاسية واقعة تدخل محمد في كشف فساد داخل مؤسسات الحرس الثوري الاقتصادية بلغ 13 مليار دولار؛ وهي الواقعة التي انتهت بإجراء تغييرات ضخمة في بنية قوات الحرس وقياداته.

وتناول التقرير الإخباري ما وصفه بمنهجية الحرس الثوري تجاه الانتخابات الرئاسية في إيران، حيث رأى أن الحرس يتدخل في مسار وعملية الانتخابات الرئاسية عبر 3 استراتيجيات؛ الأولى: حذف المنافسين من المشهد السياسي، وثانيا: صناعة وجوه تشارك في الانتخابات، وأخيرا حشد الإمكانات والقوى المساعدة للدفع بمرشحيه في الأسابيع والأيام القليلة لإجراء الانتخابات.

وحول ماهية الصراع القائم داخل الحرس الثوري بشأن الانتخابات الرئاسية، اعتبر التقرير أن ”الحرس لم يصل إلى خيار محدد لمن سيمسك برئاسة الجمهورية، وإلى أي تيار داخل الحرس ينتمي الرئيس القادم“.

وبين أن المسألة الأكثر أهمية في هذا الصراع هو أن الرئيس الإيراني القادم سيسمح للتيار المنتمي إليه بأن يكون اللاعب الرئيسي في إدارة الأحداث المتعلقة بخليفة المرشد الأعلى، علي خامنئي، وذلك في ظل تصاعد الحديث عن ضرورة الاتفاق على خليفة جديد للمرشد الحالي.

يأتي هذا في ظل حديث متصاعد لوسائل الإعلام الإيرانية عن مشاركة قادة عسكريين بازرين في السباق الرئاسي المقبل، وفي مقدمتهم: حسين دهقان، أحد مستشاري المرشد الأعلى، علي خامنئي حاليا الذي أعلن ترشحه رسميا، ومحسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام حاليا وقائد الحرس الثوري سابقا.