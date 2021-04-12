نفتالي بينيت يقول إنه سيدعم حكومة جديدة برئاسة نتنياهو

قال نفتالي بينيت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب ”يامينا“ القومي المتطرف، اليوم الإثنين، إنه سيدعم حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما قد يمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف بعد انتخابات الشهر الماضي غير الحاسمة.

وقال بينيت للصحفيين، إن حزب ليكود اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو ”يمكن أن يعتمد على حزب يامينا في تشكيل حكومة يمينية“.

لكن المقاعد السبعة، التي يشغلها ”يامينا“، بالإضافة إلى مقاعد الأحزاب اليمينية والدينية، لن تجعل الائتلاف الحاكم يحوز أكثر من 59 مقعدًا في الكنيست، وهو ما يجعله في احتياج إلى مقعدين لضمان الأغلبية.

وقد تصبح القائمة العربية الموحدة، التي فازت بأربعة مقاعد في انتخابات الـ23 من شهر مارس/آذار الماضي، الطرف المرجح في تشكيل الائتلاف الحاكم، لكنها لم تعلن إن كانت ستؤيد ائتلافا يقوده نتنياهو، الذي تودد إلى زعيمها خلال الحملة.

وقال حزب يميني متطرف متحالف مع نتنياهو إنه سيسحب تأييده له إذا حاول ضم القائمة العربية الموحدة إلى الائتلاف.

وترك بينيت في تصريحاته اليوم الباب مفتوحا على ما يبدو أمام الانضمام إلى ائتلاف مضاد لنتنياهو رغم أن ذلك لا يفيد في تشكيل ائتلاف حاكم يتمتع بالأغلبية إذا فشل أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في السلطة في تشكيل ائتلاف.

وقال بينيت: ”أيا كان الذي سيعمل إلى النهاية لتشكيل حكومة مستقرة سيجد أنني حليف نشط ومبدع“، مضيفًا ”أما من سيعمل لتمهيد الطريق أمام انتخابات خامسة (غير حاسمة) فسأقاومه وسنقاومه بكل ما أوتينا من قوة“.

وكان الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين كلف نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي بتشكيل حكومة في غضون 28 يومًا، وإذا لم تنجح محاولته يمكنه طلب أسبوعين إضافيين قبل أن يكلف الرئيس مرشحا آخر بتشكيل الحكومة أو يطلب من البرلمان تكليف مرشح.