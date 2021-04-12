مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الحالي.. الكنيست يستعد لانتخاب رئيس جديد لإسرائيل

كشفت صحيفة ”يسرائيل هيوم“، عن استعدادات داخل الكنيست الإسرائيلي لانتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس الحالي رؤوفين ريفلين.

ووفق الصحيفة العبرية، فقد بدأ الكنيست الإسرائيلي استعداداته لانتخاب الرئيس الإسرائيلي الجديد، بدلًا عن الحالي الذي تنتهي ولايته في التاسع من تموز/ يوليو المقبل.

وينص القانون الإسرائيلي، على انتخاب الرئيس المقبل في مدة ما بين 30 إلى 90 يومًا ما قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي، وفق قول الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم تحديد موعد الانتخابات بقرار من رئيس الكنيست بالتشاور مع نوابه، ويجب أن يتخذ القرار في موعد لا يتجاوز 3 أسابيع قبل الموعد النهائي.

ورجحت الصحيفة أن تجري الانتخابات الرئاسية الإسرائيلية في أواخر مايو/ أيار المقبل، أو أوائل يونيو/ حزيران.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل أسبوعين من التصويت، يجب تقديم أسماء المرشحين إلى رئيس الكنيست، ويحظر على أعضاء الكنيست دعم اثنين من المرشحين، ومن يفعل ذلك يتم استبعاد صوته.

وبحسب الصحيفة العبرية، ستجري العملية بشكل سري ويتم اختيار المرشح الذي يحصل على أكثر من 61 صوتًا، وفي حال لم يحصل أي أحد على تلك الأصوات يتم إعادة الانتخابات بين أكثر مرشحين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.