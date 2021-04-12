الموساد: إيران حاولت جذب إسرائيليين لفعاليات في الخارج بهدف اختطافهم‎

كشف جهاز الموساد الإسرائيلي محاولة جهات استخباراتية إيرانية، جذب إسرائيليين لاجتماعات خارجية؛ بهدف اختطافهم.

وأكد الموساد أن عناصر استخباراتية إيرانية حاولت جذب إسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اجتماعات في الخارج، قد تؤدي إلى اختطافهم.

وأفاد موقع ”والا“ العبري، عن الموساد، بأن الاستخبارات الإيرانية استخدمت حسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية للاتصال بالإسرائيليين الذين لديهم اتصالات تجارية مع جهات في جميع أنحاء العالم، ويميلون للسفر إلى الخارج.

وأضاف الموقع العبري، أن الحسابات الشخصية أجرت اتصالات مع مواطنين إسرائيليين، ونسقت لعقد اجتماعات معهم في الخارج، وحاولت جذبهم لحضور اجتماعات تجارية مختلفة أو لقاءات عاطفية؛ بهدف اختطافهم.

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، عن جهازي الشاباك والموساد الإسرائيليين، قولهما إن المخابرات الإيـرانية حاولت إغراء إسرائيليين من خلال حسابات شبكات اجتماعية مزيفة بأسماء فتيات؛ لجذبهم إلى عدة دول مثل تركيا، ووجهات في أوروبا وأفريقيا؛ بهدف اختطافهم أو إيذائهم.