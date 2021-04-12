الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قيادات بالباسيج والشرطة الإيرانية

قال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية اليوم الإثنين، إنه فرض عقوبات تستهدف ثمانية من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية؛ بسبب حملة القمع المميتة التي نفذتها السلطات الإيرانية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

العقوبات التي تشمل حظرا للسفر وتجميدا للأصول، هي أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ العام 2013.

ومن بين المستهدفين أعضاء في ميليشيا الباسيج المتشددة، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في الجمهورية الإسلامية وأكثرها تسلحا.

كما أن رئيس الحرس الثوري حسين سلامي من أبرز المستهدفين بالعقوبات التي استهدفت أيضا غلام رضا سليماني قائد الباسيج.

وقال الاتحاد الأوروبي ”استخدمت منظمة الباسيج قوة مميتة لقمع احتجاجات تشرين الثاني نوفمبر 2019 في إيران، مما تسبب في وفيات وإصابات بين المحتجين العزل وغيرهم من المدنيين في مدن عديدة في شتى أنحاء البلاد“.

وكانت ”رويترز“ أوردت في 31 آذار/ مارس، أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على العقوبات، التي تبدأ السريان الآن.

ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.