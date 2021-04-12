إيران تخفف من حادث مفاعل "نطنز": انفجار صغير يمكن إصلاح أضراره سريعا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، تعرض مصنع نطنز الإيراني لتخصيب اليورانيوم، الذي اتهمت إيران إسرائيل بتخريبه، الأحد، لـ“انفجار صغير“.

وقال المتحدث في تسجيل مصور نشرته وكالة ”تسنيم“ الإيرانية، إن ”الحادث وقع في مركز توزيع الكهرباء. وقع انفجار صغير“.

وأضاف: ”كانت الساعة تقارب الخامسة فجرا (12,30 ت غ). لحسن الحظ لم يصب أحد بجروح، وبرأيي بالإمكان إصلاح القطاعات المتضررة سريعا“.

وتابع المتحدث: ”ما لاحظناه كان نظام الكهرباء. لم يكن الانفجار قويا إلى درجة تحطيم كل شيء، انهار سقف إحدى قاعات التحكم“.

وأدلى كمالوندي بهذه التصريحات، فيما كان ممددا على سرير في مستشفى، أوضح أنه نقل إليه بعد سقوطه، الأحد، من مكان يرتفع بضعة أمتار، خلال زيارة تقييم للوضع في منشأة نطنز النووية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، أصيبت بأضرار جراء ما اعتبره عملا ”إرهابيا“ من إسرائيل، تعهدت طهران بالرد عليه.