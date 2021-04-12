رئيس الموساد السابق: إسرائيل تريد أن تنسب عملية "نطنز" لها في تحول لغموضها التقليدي

كشف رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق أفرايم هاليفي، اليوم الإثنين أن كبار المسؤولين السياسيين في تل أبيب يريدون أن ينسب التخريب في منشأة نطنز النووية الإيرانية إلى إسرائيل.

وضرب انقطاع التيار الكهربائي الغامض منشأة إيران تحت الأرض يوم الأحد، فيما وصفه الإيرانيون بأنه ”عمل إرهابي نووي“ ارتكبه ”الصهاينة“ وتعهدوا بالانتقام ما رفع حدة التوتر وسط مفاوضات إيران مع القوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأبلغ رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، ”أنه يبدو أن إسرائيل قد غيرت سياسة الغموض التي تميز سياستها برفض التعليق على العمليات ضد أهداف ودول معادية، والتي غالبًا ما تُنسب إلى إسرائيل.

وقال هاليفي: ”على ما يبدو، يريد أولئك في القيادة السياسية في إسرائيل أن يُنسب الهجوم إلى إسرائيل، لذلك، يجب الافتراض أن الهجوم نُفّذ بالفعل من قبل أولئك المشتبه بهم الآن بارتكابه“.

وأضاف: ”حدث تغيير في سياسة إسرائيل في السنوات الأخيرة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تحدث عنه بنفسه بطريقة لا تدع مجالا للشك….. لذلك، أوافق على أن هناك سياسة جديدة بشأن هذه القضايا وهي تنعكس في أنشطة لم تكن حتى وقت قريب شيئًا تتحمل إسرائيل مسؤوليته ”.

ولفت إلى أن النهج الجديد يمكن أن ”يحد من قدرة إسرائيل على اتباع سياسة هجومية نشطة“ ويمكن أيضا أن يضر بقدرة البلاد على إجراء محادثات سرية.

وأضاف هاليفي أن إيران قد ترد على الهجوم المزعوم كما وعدت، ويجب على إسرائيل ألا تستخف بقدرات طهران.

وتابع قائلا: ”الإيرانيون لديهم العديد من الأدوات التي لم يستخدموها ضدنا حتى الآن. لقد استخدموها ضد السعودية منذ ما يقرب من عامين، عندما هاجموا مصنعًا للنفط السعودي ودمروا 50 % من طاقته في تكرير النفط، مما أدهش العالم بتطورهم، لذلك سنرتكب خطأ كبيرا إذا فكرنا في إيران كخصم له يدان يسراويتان، هذا ليس صحيحًا“.

وأعرب رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق عن اعتقاده أن الهجوم على ”نطنز“ لن يثني الولايات المتحدة عن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مضيفا: ”هذه ليست سياسة الرئيس جو بايدن فقط بل هي سياسة وطنية أمريكية اليوم، لذا سيتحدثون مع الإيرانيين بطريقة أو بأخرى“.