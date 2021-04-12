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مصلحة السجون الروسية تهدد بإرغام نافالني على الطعام بعد دخوله بالإضراب
تاريخ النشر: 12 أبريل 2021 13:04 GMT
تاريخ التحديث: 12 أبريل 2021 14:07 GMT

مصلحة السجون الروسية تهدد بإرغام نافالني على الطعام بعد دخوله بالإضراب

قال فريق أليكسي نافالني، اليوم الإثنين، إن مصلحة السجون الروسية تهدد بإرغام المعارض الروسي المسجون، على الطعام بعدما فقد ثمانية كيلوغرامات من وزنه منذ باشر

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المصدر: أ ف ب

قال فريق أليكسي نافالني، اليوم الإثنين، إن مصلحة السجون الروسية تهدد بإرغام المعارض الروسي المسجون، على الطعام بعدما فقد ثمانية كيلوغرامات من وزنه منذ باشر إضرابا عن الطعام.

وكتب فريق نافالني في تغريدة: ”بعدما أدركت جدية الإضراب عن الطعام تهدد المصلحة يوميا بإرغامه على تناول الطعام“.

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