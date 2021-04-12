صحيفة "بيلد" الألمانية تعتزم إطلاق قناتها التلفزيونية الخاصة‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تعتزم صحيفة ”بيلد“ الألمانية، وهي الأكثر قراءة في ألمانيا، إطلاق قناتها التلفزيونية الخاصة كجزء من حملة لترسيخ مكانتها في قطاع البث المباشر المربح، كما أعلنت مجموعة أكسل سبرينغر المالكة للصحيفة الإثنين.

وأكدت المجموعة التي تعتزم إطلاق هذا المشروع قبل ”الانتخابات التشريعية“ في 26أيلول/سبتمبر، التي ستقرر خليفة أنغيلا ميركل ”بيلد تريد إطلاق قناتها الخاصة“.

ومن المفترض أن تكون القناة الجديدة متاحة على خدمات الكابل والأقمار الاصطناعية وعبر الإنترنت.

وتركز صحيفة ”بيلد“ خصوصا على الأحداث المتنوعة والأخبار الصادمة، وهي أكثر الصحف اليومية قراءة في ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة.

وبهدف مواجهة تراجع إيراداتها وجمهورها الورقي، استثمرت المجموعة بكثافة في العالم الرقمي والوسائط المتعددة.

ويعد البث المباشر أحد مجالات النمو الرئيسية للمجموعة إذ تقدم بيلد خدمة ”البث المباشر“ على موقعها الإلكتروني لساعات عدة في اليوم.

ويفترض أن تقدم القناة المستقبلية محتوى مباشرا ”ست ساعات في اليوم“ يتم استكماله بـ“أفلام وثائقية وتقارير ونُسق أخرى“.

وسيكون خطها التحريري هو نفسه الذي أدى إلى نجاح الصحيفة الورقية ”السياسة والرياضة والناس والأحداث المختلفة“ وفق المجموعة.

وكانت صحيفة ”بيلد“ أخيرا موضع جدل في ألمانيا إذ تعرض رئيس تحريرها يوليان رايشيلت للكثير من الشكاوى المقدمة من متدربات يتهمنه بالمضايقة المعنوية وإساءة استخدام السلطة، وهو ما ينفيه.

وبعدما تم إيقافه عن العمل في أوائل آذار/مارس، عاد إلى منصبه بعد أسبوعين، لكنه عمل جنبا إلى جنب مع رئيسة تحرير أخرى هي ألكسندرا فورتسباخ.