نتنياهو: إيران أكبر تهديد في الشرق الأوسط‎

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران ”أكبر تهديد في الشرق الأوسط“.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الإثنين، في مقر رئاسة الحكومة في القدس.

وأضاف نتنياهو، أن إيران ”لم تتخل قط عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وتواصل دعم الإرهابيين حول العالم في 5 قارات“.‎

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وأكد أن إسرائيل ”لن تسمح لإيران بامتلاك قدرات نووية، وستواصل الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني“‎.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل.

جاء ذلك بعد اتهام إيران لإسرائيل، بالمسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له محطة نطنز النووية.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس الأحد، عن وقوع حادث في جزء من شبكة توزيع الكهرباء بمحطة نطنز النووية، مشيرة إلى أنه ”لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو تلوث“.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الإثنين، أن ”الحادث الذي حصل بمنشأة نطنز هو عمل إرهابي قامت به إسرائيل؛ بهدف التشويش على مسار محادثات الاتفاق النووي في فيينا“.

وفي تصريحاته للصحفيين، بينما كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يقف إلى جانبه، لم يعلق نتنياهو على هذا الاتهام الإيراني.