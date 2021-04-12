المتحدث باسم "الطاقة الذرية" الإيرانية يروي تفاصيل إصابته في منشأة نطنز النووية (فيديو)

روى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الإثنين، تفاصيل تعرضه للسقوط والإصابة بعد وصوله من العاصمة طهران إلى منشأة نطنز الواقعة بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وقال كمالوندي في حديثه لوكالة أنباء ”جوان“ الحكومية، ”عندما تعرضت منشأة نطنز لهجوم يوم الأحد توجهت إلى المحطة للاطلاع على الأوضاع هناك ومن ثم الحديث لوسائل الإعلام“.

وأضاف أنه ”بعد وصولي إلى نطنز لتفقد الأضرار الجزئية بأحد المباني، سقطت في حفرة نتيجة وجود سقف كاذب ولم أكن انتبه له، ويزيد عمق تلك الحفرة على سبعة أمتار؛ ما أدى إلى کسور في ساقي اليمنى واليسرى وتعرضت لإصابات أخرى“.

وأردف: ”بعدما وضعت رجلي عليه سقطت وكنت أرتدي الخوذة؛ ما أدى إلى إصابة بسيطة في رأسي، وتُركت بمفردي لفترة، لأنه كان من الصعب الوصول إليّ“.

وأشار كمالوندي إلى أنه أجرى بضع عمليات جراحية في مستشفى بمدينة كاشان وسط البلاد، وقال إن ”إصابته في رجله اليمنى شديدة فيما الإصابة في اليسرى بسيطة“، منوها إلى إنه ”يحتاج لعدة أسابيع من أجل تحسن وضعه الصحي بسبب وجود إصابات -أيضا- في ظهره وإصابات أخرى في وجهه“.

وقال بهروز كمالوندي: ”صناعتنا النووية لیست کالصفصاف کي تهزها الرياح“، مؤكدا أنه ”لا شك في أن إيران ستصل أهدافها في صناعتها النووية“.