توجيه تهمة جنائية جديدة للزعيمة البورمية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

وجّهت السلطات البورمية تهمة جنائية جديدة، اليوم الإثنين، للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش، وفق ما أفاد محاميها.

وقال المحامي مين مين سو: ”تم توجيه تهم (لسو تشي) في 6 قضايا بالإجمال، 5 منها في نايبيداو وواحدة في رانغون“.

وأشار إلى أن: ”التهمة الأخيرة، وُجّهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد“.

ولم تظهر الزعيمة البورمية الحائزة جائزة نوبل للسلام علنًا، منذ اعتقلت في الأول من شباط/ فبراير، بينما أطاح الجيش بحكومتها واستولى على السلطة.

وتندرج التهمة الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي، ضمن قانون الأسرار الرسمية البورمي.

وقال مين مين سو: ”إن الزعيمة البورمية، الموضوعة رهن الإقامة الجبرية في نايبيداو، بدت بصحة جيدة، لكن لم يتضح إن كانت على علم بالاضطرابات التي تشهدها بورما منذ شهرين“.