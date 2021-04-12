إيران تحدد هوية المتسبب بـ"الهجوم" على منشأة "نطنز" النووية

أعلنت إيران، يوم الإثنين، تحديد هوية المتسبب بـ“الهجوم“ على منشأة ”نطنز“ النووية وسط البلاد.

وقال مسؤول مطلع في وزارة الأمن (الاستخبارات) لوكالة أنباء ”نور نيوز“ التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، إنه ”تم التعرف على هوية الشخص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن إحدى قاعات مجمع شهيد أحمدي روشن (منشأة نطنز النووية) للتخصيب من خلال تعطيل النظام الكهربائي“.

لكن المسؤول لم يكشف عن هوية المتسبب مكتفيا بالإعلان عن تحديدها فقط، بالقول ”يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف السبب الرئيس لانقطاع نظام الكهرباء في المنشأة“.

وتابع المسؤول الإيراني ”وفقا لتقرير المجموعة الفنية المكلفة بالتحقيق في الحادث، فقد حددت المجموعة الفنية -أيضا- كيفية تعطيل نظام الإمداد بالطاقة، ومنذ يوم أمس، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات اللازمة لإعادة القاعة المتضررة إلى دائرة إعادة التنشيط“.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس الأحد، عن وقوع حادث في جزء من شبكة توزيع الكهرباء بمحطة نطنز النووية، مشيرة إلى أنه ”لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو تلوث“.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين، أن ”حادث يوم أمس الذي حصل بمنشأة نطنز هو عمل إرهابي قام به الكيان الصهيوني“، معتبرا أن ”حادث نطنز يهدف إلى التشويش على مسار محادثات الاتفاق النووي في فيينا“.

وبين خطيب زاده في مؤتمر صحفي، أن ”حادث نطنز أسفر عن خروج عدد من أجهزة IR1 عن العمل وسنبدلها بأجهزة أكثر تطورا“، زاعما أن ”إيران سترد على العمل الإرهابي الذي حصل في نطنز في الزمان والمكان المناسبين“.

وقال إن ”الأضرار الناجمة عن حادث نطنز اقتصرت على ما يحصل -عادة- جراء اختلال المنظومة الكهربائية وسيتم استبدالها في أسرع وقت ممكن، ووفق منشور الأمم المتحدة حق الدفاع والرد مكفول لإيران، والحادث عمل إرهابي كان من شأنه أن يتسبب بكارثة إنسانية“.