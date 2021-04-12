إيران تتوعد إسرائيل بـ"انتقام" بعد هجوم على منشأة "نطنز" النووية

توعدت إيران، يوم الاثنين، إسرائيل بـ“انتقام“، وذلك بعد تعرض منشأة ”نطنز“ النووية الواقعة بمحافظة أصفهان وسط البلاد، لـ“هجوم“.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال استضافته من قبل لجنة الأمن القومي في البلاد، ”سوف ننتقم من إسرائيل نفسها، وستصبح منشأة نطنز النووية أقوى من ذي قبل“، داعيا إلى ”ضرورة توفير الحماية المناسبة للمرافق الحيوية والعلماء الإيرانيين“.

وأضاف ظريف أن ”المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تعهدوا بأنهم لن يسمحوا بإحراز تقدم في رفع العقوبات الجائرة، وهم يعتقدون الآن أنهم يحققون هدفهم، لكن الصهاينة سيحصلون على رد في مزيد من التقدم النووي الإيراني“.

#إيران: يمكن اعتبار حادث #نطنز" عملا ضد الإنسانية" قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن الحادث الذي وقع في منشأة نطنز النووية يمكن اعتباره "عملا ضد الإنسانية". وأضاف زاده "لم يحدث تلوث أو إصابات لكنه يمكن أن يتسبب في كارثة". pic.twitter.com/d2TKgV1jUq — إرم نيوز (@EremNews) April 12, 2021

وتابع ”ستكون منشأة نطنز النووية أقوى من أي وقت مضى بآلات أكثر تقدما، وإذا اعتقدوا أن أيدينا في المفاوضات ضعفت، فإن هذا الفعل سيعزز موقفنا في

المفاوضات“.

وكانت إيران أعلنت يوم السبت، أنها وضعت في الخدمة سلسلتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي المحدثة التي تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر.

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من جانبه، هدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين، بالانتقام من إسرائيل بسبب وقوفها وراء الهجوم على منشأة نطنز النووية.

وقال زاده خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين:“لم يكن هناك ضرر بشري أو بيئي جراء الهجوم، لكن كان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة وهي جريمة ضد الإنسانية لم تكن بعيدة عن الطبيعة المتعجرفة للكيان الصهيوني“

وأكد المسؤول الإيراني، أن ”جميع أجهزة الطرد المركزي التي تم إيقاف تشغيلها هي (IR1) وسيتم استبدالها بأجهزة طرد مركزي جديدة“.

ودشن الرئيس الإيراني حسن روحاني رسميا سلسلة تتضمن 164 جهازا للطرد المركزي من نوع ”آي آر-6“ وسلسلة أخرى تتضمن 30 جهازا من نوع ”آي آر-5″، في منشأة نطنز النووية (وسط إيران)، خلال مراسم أقيمت بمناسبة اليوم الوطني للصناعة النووية.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أعلن صباح الأحد، عن وقوع حادث في جزء من شبكة توزيع الكهرباء بمحطة نطنز النووية، مشيرا إلى أنه ”لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو تلوث“.

وتحدثت تقارير لوسائل إعلام عبرية، أن ”ما وقع في منشأة نطنز النووية سببه هجوم الكتروني إسرائيلي“.

وتعارض إسرائيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في 2018، وقامت بتشديد العقوبات على طهران.