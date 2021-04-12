مستشاره الإعلامي يكشف أسراراً جديدة: نجاد مضطرب نفسيا ويعتبر أنه "ولي الله"‎

كشف الإعلامي ”عبد الرضا داوري“ المقرب من الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، أسراراً جديدة عن حياة الشخص الذي عاش معه منذ عام 2009 في الولاية الثانية من حكومة نجاد وحتى نهايتها عام 2013.

وقال داوري – وهو مستشار نجاد للشؤون الإعلامية – بشأن ابتعاده عن الأخير وتوجيه انتقادات له: ”أحمدي نجاد يعتبر نفسه بأنه خليفة الله والنائب الخاص للإمام المهدي (الإمام الثاني عشر لدى الشيعة وهو غائب)، وكنا نعتقد أن كل من ينتقد نجاد فهو صهيوني وعدو للإمام المهدي“.

وأضاف في حوار مع صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية المعتدلة، أن ”نجاد كان في عام 2012 يقول إن نظام المرشد علي خامنئي سوف يسقط خلال ثلاثة أشهر من ذلك العام“.

وأشار إلى أن ”نجاد يمتلك شخصية تعاني من الاضطراب النفسي والوهم، وله خطاب وسلوك خاصان بالمجال الخاص وخطاب وسلوك مختلفان في المجال العام، ويجب إخبار المجتمع بهذه الحقيقة“.

وأكد داوري أن الدور السياسي والأيديولوجي لأحمدي نجاد يضر بالمجتمع الإيراني، وبما أنه كان أحد ”أسس دعاية أحمدي نجاد“ لسنوات عديدة، فهو الآن يعتبر نفسه مضطرا لكشف الزوايا الخفية لفكره الديني وسلوكه السياسي، حتى لا يكون ”مصير إيران“ بيد نجاد.

وتابع أن ”نجاد أسس له اعتقادات وطائفة خاصة به ليكون بذلك زعيماً مقدساً لدى أتباعه، وفي السنوات الأخيرة كنت في لقاءات وصف فيها نجاد بأنه على مستوى الأنبياء والقديسين، وقدمت هذه الأوصاف في حضوره، وكان في أذهاننا أن أي انتقاد للسيد أحمدي نجاد يتماشى مع إسرائيل والصهيونية“.

وأشار المستشار الإعلامي والخبير في الشؤون السياسية إلى أنه ”لشدة اقتناعنا بنجاد كنا نمنع أن نقرأ الانتقادات الموجهة له، وكنا نعتقد بصدق أن أي انتقاد للسيد أحمدي نجاد مصدره مركز صهيوني واحد، يعارض الإمام المهدي وينتقد نائبه الخاص أحمدي نجاد“.

عوامل سقوط النظام من وجهة نظر نجاد

ورأى داوري أن ”نجاد شخصية مشوهة للغاية وخاطئة في السياسة، الأمر الذي يزعج المشهد السياسي الإيراني بسبب توجهاته المتطرفة“، مضيفاً ”يعتقد الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد أيضا أن الجمهورية الإسلامية ليست نظاما مستقرا وستسقط“.

وأوضح ”لقد سلط نجاد والمقربون منه الضوء على ثلاثة احتمالات لسقوط النظام: الاحتمال الأول كان وفاة المرشد الأعلى، وأحد الأخبار التي تتم متابعتها دائما في الدوائر الخاصة للسيد أحمدي نجاد هي الحالة الصحية للمرشد الأعلى“.

وأضاف أن ”العامل الثاني الذي يمكن أن يكون سبباً في انهيار النظام حدوث غزو أمريكي لإيران. كان هناك ترحيب بغزو أمريكي لإيران، وتابعتُ أنباء الهجوم المحتمل“، مردفاً: ”قيل إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة ودمرت البنية التحتية، أي قطع الماء والكهرباء، فستكون هذه نقطة الانطلاق لانهيار الجمهورية الإسلامية“.

وبحسب داوري، يرى ”نجاد أنه إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران ودمرت البنية التحتية، أي قطع الماء والكهرباء، فستكون هذه نقطة الانطلاق لانهيار الجمهورية الإسلامية“.

وبشأن العامل الثالث لإسقاط النظام الإيراني يقول داوري إن ”أحد الأخبار التي كنت أتابعها يومياً مع نجاد كانت أخبار البورصة. وكان انهيار سوق الأسهم، الذي من الممكن أن يتسبب في استياء اجتماعي ودفع الناس إلى الشوارع، من الأخبار المفضلة لدى أحمدي نجاد“.

وقد بدأ خلاف أحمدي نجاد الذي حكم إيران لمدة ثماني سنوات مع خامنئي في الولاية الثانية من رئاسته وتحديداً في أواخر عام 2010، بعدما أقال نجاد وزير الاستخبارات بحكومته حيدر مصلحي، لكن ضغط خامنئي دفعه للتراجع.

ويصف التيار المتشدد ”رحيم مشائي“ صهر نجاد والمقرب منه، بأنه الرجل الساحر الذي تمكن من إبعاد نجاد من خط ولاية الفقيه والنظام والثورة ومرشدها علي خامنئي وأصبحت مواقفه واضحة ومعلنة.

وصعّد نجاد من خلافه مع النظام الإيراني بعدما أقدمت على اعتقال عدد من كبار مساعديه في الأعوام الماضية والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، ومن بينهم ”حميد بقائي، ورحيم مشائي، وعلي أكبر جوانفكر“.