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احتجاجات غاضبة في "مينيسوتا" الأمريكية عقب مقتل شاب أسود على يد شرطي (فيديو)
تاريخ النشر: 12 أبريل 2021 5:51 GMT
تاريخ التحديث: 12 أبريل 2021 6:30 GMT

احتجاجات غاضبة في "مينيسوتا" الأمريكية عقب مقتل شاب أسود على يد شرطي (فيديو)

اندلعت احتجاجات ضد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية بعدما قتل ضابط شابا أسود عقب إيقافه سيارته لانتهاكه قواعد المرور يوم الأحد. &quot;قتل على بعد نحو 16

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المصدر: رويترز

اندلعت احتجاجات ضد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية بعدما قتل ضابط شابا أسود عقب إيقافه سيارته لانتهاكه قواعد المرور يوم الأحد.

ووقعت الحادثة على بعد نحو 16 كيلومترا فقط من موقع وفاة جورج فلويد خلال احتجازه بأحد شوارع منيابوليس في أيار/ مايو الماضي.

واحتشد مئات من المحتجين الغاضبين خارج مقر شرطة منطقة ”بروكلين سنتر“ مساء الأحد؛ ما دفع الشرطة لإطلاق الرصاص المطاطي.

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وقال حاكم مينيسوتا تيم والز، إن الشاب الذي قتلته الشرطة يدعى دونتا رايت ويبلغ من العمر 20 عاما.

وتشهد منيابوليس احتجاجات منذ أيام بالتزامن مع محاكمة الضابط ديريك تشوفين، الذي ضغط بركبته على رقبة الأمريكي الأسود فلويد لما يقرب من تسع دقائق؛ ما أسفر عن وفاته.

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