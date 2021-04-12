احتجاجات غاضبة في "مينيسوتا" الأمريكية عقب مقتل شاب أسود على يد شرطي (فيديو)

اندلعت احتجاجات ضد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية بعدما قتل ضابط شابا أسود عقب إيقافه سيارته لانتهاكه قواعد المرور يوم الأحد.
"قتل على بعد نحو 16 كيلومترا من موقع وفاة #جورج_فلويد".. اندلاع احتجاجات عنيفة بعد مقتل أمريكي أسود على يد الشرطة في #مينيابوليس#إرم_نيوز #usa #Minneapolis #Minneapolisprotests #BlackLivesMatter #DaunteWright pic.twitter.com/hGt0LncYy3
— إرم نيوز (@EremNews) April 12, 2021
ووقعت الحادثة على بعد نحو 16 كيلومترا فقط من موقع وفاة جورج فلويد خلال احتجازه بأحد شوارع منيابوليس في أيار/ مايو الماضي.
واحتشد مئات من المحتجين الغاضبين خارج مقر شرطة منطقة ”بروكلين سنتر“ مساء الأحد؛ ما دفع الشرطة لإطلاق الرصاص المطاطي.
وقال حاكم مينيسوتا تيم والز، إن الشاب الذي قتلته الشرطة يدعى دونتا رايت ويبلغ من العمر 20 عاما.
#DaunteWright, a young 20yo father of a little two years old, killed by police in Brooklyn Center (Minneapolis suburb) pic.twitter.com/hVSU1X2moh
— liz (@namzuns) April 12, 2021
وتشهد منيابوليس احتجاجات منذ أيام بالتزامن مع محاكمة الضابط ديريك تشوفين، الذي ضغط بركبته على رقبة الأمريكي الأسود فلويد لما يقرب من تسع دقائق؛ ما أسفر عن وفاته.
They are going back for the police station! Situation rapidly unfolding in Minneapolis pic.twitter.com/YDvtfG2aZE
— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) April 12, 2021