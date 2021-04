احتجاجات غاضبة في "مينيسوتا" الأمريكية عقب مقتل شاب أسود على يد شرطي (فيديو)

اندلعت احتجاجات ضد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية بعدما قتل ضابط شابا أسود عقب إيقافه سيارته لانتهاكه قواعد المرور يوم الأحد.

ووقعت الحادثة على بعد نحو 16 كيلومترا فقط من موقع وفاة جورج فلويد خلال احتجازه بأحد شوارع منيابوليس في أيار/ مايو الماضي.

واحتشد مئات من المحتجين الغاضبين خارج مقر شرطة منطقة ”بروكلين سنتر“ مساء الأحد؛ ما دفع الشرطة لإطلاق الرصاص المطاطي.

وقال حاكم مينيسوتا تيم والز، إن الشاب الذي قتلته الشرطة يدعى دونتا رايت ويبلغ من العمر 20 عاما.

#DaunteWright, a young 20yo father of a little two years old, killed by police in Brooklyn Center (Minneapolis suburb) pic.twitter.com/hVSU1X2moh

