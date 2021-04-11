ترامب "الغاضب" يهاجم ماكونيل وبنس وفاوتشي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرة جديدة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، شاتما إياه خلال مؤتمر لمانحي الحزب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأحد، والتي أكدت غنه هاجم كذلك نائيبه السابق مايك بنس والعالم الأميركي الكبير أنتوني فاوتشي.

وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أنّ الملياردير الجمهوري وجّه انتقاداته الأخيرة ليلة السبت خلال خطاب ألقاه في فلوريدا حيث يقيم.

بدورها، أوضحت صحيفة ”واشنطن بوست“ أن الرئيس السابق استشاط غضباً ضدّ حليفه السابق على خلفية عدم مساندته له في منع التصديق الرسمي على نتائج الانتخابات الرئاسية في 6 كانون الثاني/يناير.

وكانت القطيعة قد وقعت بين الرجلين في شباط/فبراير الماضي إثر وصف ترامب لماكونيل بأنه ”سياسي عبوس متجهم“، مضيفاً أنّ الحزب الجمهوري سيكون خاسراً بوجود مسؤول مثله بين قادته.

وسبق أن تعاون الملياردير الجمهوري بشكل وثيق مع عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي لمدة أربع سنوات. بيد أنّ ميتش ماكونيل رأى أنّ الرئيس السابق ”مسؤول“ عن الاعتداء على مبنى الكابيتول في كانون الثاني/يناير، قائلا إنّ المشاغبين فعلوا ذلك ”لأنّ أكثر رجل نفوذاً على وجه الأرض عبّأهم بالأكاذيب“.

ودعا الرئيس الأميركي السابق الذي كان يتحدّث السبت إلى أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، في منتجع مارالاغو في فلوريدا، إلى وحدة الحزب، في أعقاب خسارته أمام بايدن وفقدان الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ.

وكرّر ترامب السبت تأكيده أنه فاز في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، منتقدا في شكل خاص ماكونيل.

وألقى ترامب باللوم على ماكونيل لعدم بذل الجهود لمنع تصديق الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات.

كما انتقد الرئيس السابق، في تصريحاته السبت، زوجة ماكونيل، إيلين تشاو التي كانت وزيرة للنقل في عهد ترامب لكنها استقالت بعد أحداث 6 كانون الثاني/يناير.

وقال ترامب ”لقد وظّفتُ زوجته. هل قال يومًا أشكُركَ؟“، قبل أن يسخر أيضا من تشاو بسبب استقالتها.

ثم أضاف ترامب انه يشعر ”بخيبة أمل“ من نائبه مايك بنس لدوره في التصديق على نتيجة الانتخابات.

وهاجم مرة أخرى العالم الأميركي الكبير أنتوني فاوتشي، قائلاً إن عالِم الأوبئة ”مليء بالتفاهات“.

ومن دون أن يأتي على ذكر أكثر من 560 ألف أميركي توفوا جراء كوفيد-19، أشاد ترامب بجمهوريين أمثال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لإعادة فتح ولاياتهم في وقت مبكر، في تحدٍ لنصائح الخبراء.

ولم يحضر ماكونيل اجتماع مارالاغو. وقال لمستشارين إنه لم يتحدث إلى ترامب منذ أشهر وإنه لا يعتزم فعل ذلك أبدًا، حسب صحيفة واشنطن بوست.