كوريا الجنوبية: التعاون الاقتصادي مع إيران مشروط بعودتها للاتفاق النووي‎

اشترط رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونغ سي كيون، الذي وصل، الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، عودة إيران للاتفاق النووي من أجل توسيع التعاون الاقتصادي معها.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية عن سي كيون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أن“توسيع التعاون الاقتصادي مع إيران يعتمد على إحياء الاتفاق النووي“، مضيفًا أن“العلاقات بين إيران، وكوريا الجنوبية، تواجه الآن تحديات“.

وأوضح رئيس وزراء كوريا الجنوبية أنه“عندما يتم تفعيل العمل بالاتفاق النووي سنوسع التعاون مع إيران، وسيتم تشكيل لجنة تفتيش للتعاون الاقتصادي بين البلدين“.

وفيما يتعلق بتحرير الأموال الإيرانية المحجوبة لدى سيول، قال تشونغ سي كيون إن“حكومة بلاده مستعدة لحل قضية تجميد الأصول الإيرانية“.

من جانبه، قال نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إن“مكانة كوريا الجنوبية لدى الشعب الإيراني تضررت كثيرًا نتيجة سياساتها في الأعوام الأخيرة، والتزامها بالعقوبات الأمريكية ضد إيران“.

وأضاف جهانغيري:“للأسف، فإن الشركات الكورية امتنعت، حتى عن بيع الأدوية والأجهزة الطبية لنا رغم الظروف الصعبة التي نعيشها في ظل جائحة فيروس كورونا“.

واعتبر المسؤول الإيراني تجميد قرابة 7 مليارات دولار من أموال بلاده في البنوك الكورية الجنوبية،“ليست خطوة قانونية“، مضيفًا أن“الشعب الإيراني بحاجة إلى هذه الأموال في ظل أزمة فيروس كورونا، ونطالب سيول بالإفراج عن أرصدتنا، وتعويض اجراءاتها السابقة“.

وتراجع التبادل التجاري الإيراني مع دول العالم، ومن بينها كوريا الجنوبية، بسبب انسحاب الولايات المتحدة العام 2018 من الاتفاق النووي، وتشديد العقوبات على طهران.

وتضغط طهران على سيول بهدف رفع الحظر عن حوالي 7 مليارات دولار من الأصول المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية.

واحتجزت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في 4 من يناير/كانون الثاني الماضي، ناقلة كورية جنوبية ”هانكوك شيمي“ تحمل 7200 طن من المواد الكيماوية بذريعة خرقها البروتوكولات البيئية في الخليج العربي، لكنها أخلت سبيلها، يوم الجمعة الماضي.

وفي آب/أغسطس الماضي، شهدت العلاقات بين طهران وسيول توترًا بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، وهدد العديد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، كوريا الجنوبية برفع شكوى في المحافل الدولية.