تقرير عبري: استهداف "نطنز" أفقد إيران وسائل ضغطها على أمريكا

رأت القناة ”13“ العبرية، أن الهجوم، الذي تعرضت له منشأة ”نطنز“ النووية الإيرانية، أفقد إيران وسائل ضغطها على الولايات المتحدة، بدون قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

وصباح يوم الأحد، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عن وقوع حادثة في جزء من شبكة توزيع الكهرباء بمحطة ”نطنز“ النووية، مؤكدة أن ”الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو تلوث“.

وقال مراسل القناة العبرية ألون بن دايفيد، إنه“بدون القدرة على تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز، خلال الأشهر المقبلة، ستفقد إيران وسائل الضغط على الولايات المتحدة في المفاوضات“.

ونقل المراسل العبري، عن مسؤولين أمريكيين ”رضاهم“ عن الأضرار التي لحقت بالمحطة.

وكان موقع ”سيروجيم“ العبري، ذكر أن الحادثة التي وقعت، في منشأة ”نطنز“ النووية في إيران، وتسببت في انقطاع الكهرباء داخلها، كانت، على الأرجح، نتيجة هجوم إلكتروني.

ورجّح الموقع العبري، أن تكون إسرائيل وراء الهجوم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الهجوم كان أخطر مما أعلنته السلطات الإيرانية، وأن محللين إسرائيليين قدَّروا أنه أدى إلى إغلاق أقسام كاملة من المنشأة.

في حين ذكرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن الخلل الذي أصاب المنشأة، ناجم عن هجوم إلكتروني إسرائيلي، وأدّى إلى تعطيل نشاطها.

في المقابل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، في تصريح رسمي، إن الحادثة التي تعرضت له منشأة ”نطنز“ النووية، يوم الأحد، كانت نتيجة عمل ”إرهابي“.