قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل أضرار منشأة "نطنز" الإيرانية بعد تعرضها لهجوم إلكتروني

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن الأضرار، التي لحقت بمنشأة ”نطنز“ النووية في إيران، وعلى رأسها توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم، بعد تعرض المنشأة لهجوم إلكتروني.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أعلن صباح اليوم الأحد، عن وقوع حادث في جزء من شبكة توزيع الكهرباء بمحطة ”نطنز“ النووية، مشيرًا إلى أن ”الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو تلوث“.

ونقلت قناة ”كان“ الإسرائيلية عن مصادر استخباراتية قولها: إن ”الأضرار، التي لحقت بمنشأة نطنز النووية كبيرة“، لافتة إلى أنه ”يمكن تقدير الأضرار التي لحقت بأجهزة الطرد المركزي بمختلف أنواعها“.

وأوضحت المصادر، أن ”التقديرات تشير إلى أن الضرر يقوض قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، حيثُ فقدت إيران قدرة كبيرة على القيام بذلك“.

وذكرت القناة الإسرائيلية، أن توقيت العملية ليس مصادفة، في إشارة لتزامنه مع بدء اجتماعات لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي تطالب إسرائيل بتحسينه، وترفضه بصيغته السابقة، وزيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، رجحت صحيفة إسرائيلية، أن يكون الحادث، الذي وقع في منشأة ”نطنز“ النووية الإيرانية، بتدبير من إسرائيل، مشيرة إلى أنه قد يكون ناجما عن هجوم سيبراني.

وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية: إنه ”بناءً على تقارير، يبدو أن الحادث ناتج عن هجوم إلكتروني نفذته إسرائيل“.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، قد قال، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي: إن الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية اليوم الأحد، كان نتيجة عمل ”إرهابي“.