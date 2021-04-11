مصادر مخابراتية: "الموساد" الإسرائيلي يقف وراء استهداف "نطنز" الإيرانية

نفذ جهاز الموساد الإسرائيلي هجوما إلكترونيا، استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية، وفق ما نقلته الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر مخابراتية، اليوم الأحد.

ولم تذكر إذاعة ”كان“ الإسرائيلية جنسية مصادر المخابرات التي استندت إليها في تقريرها. ‎