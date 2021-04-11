تاريخ النشر:
11 أبريل 2021 16:50 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2021 18:20 GMT
مصادر مخابراتية: "الموساد" الإسرائيلي يقف وراء استهداف "نطنز" الإيرانية
نفذ جهاز الموساد الإسرائيلي هجوما إلكترونيا، استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية، وفق ما نقلته الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر مخابراتية، اليوم الأحد. ولم
نفذ جهاز الموساد الإسرائيلي هجوما إلكترونيا، استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية، وفق ما نقلته الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر مخابراتية، اليوم الأحد.
ولم تذكر إذاعة ”كان“ الإسرائيلية جنسية مصادر المخابرات التي استندت إليها في تقريرها.