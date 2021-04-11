الدبيبة رئيس الحكومة الليبية يجري محادثات مع أردوغان في تركيا الإثنين

قالت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة ووفدا من الوزراء الليبيين، سيقومون بأول زيارة لتركيا، غدا الإثنين، بعد أن تولوا مناصبهم الشهر الماضي.

وقالت الرئاسة التركية، إن الدبيبة سيقوم بزيارة تستغرق يومين، بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأضافت أن الدبيبة وأردوغان سيترأسان أول اجتماع لمجلس التعاون التركي – الليبي الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة.

وذكرت الرئاسة التركية أنه ”ستتم مناقشة كل جوانب العلاقات التركية الليبية المتجذرة والتاريخية خلال اجتماع المجلس الذي سيعقد بمشاركة كل الوزراء المعنيين، كما سيناقش الاجتماع الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين التعاون بين البلدين“.

وقالت وسائل إعلام تركية رسمية، إن الدبيبة سيزور أنقرة مع فريق مؤلف من 14 وزيرا وخمسة من نواب رئيس الوزراء ورئيس الأركان، ومسؤولين آخرين.

وأضافت أن المسؤولين سيناقشون التعاون في مجالات الطاقة والصحة، إضافة إلى مسألة استكمال مشروعات تنفذها شركات تركية في ليبيا وتوقفت بسبب الحرب.

وسبق أن أعلنت تركيا أن شركاتها ستضطلع بدور نشط في إعادة بناء ليبيا التي مزقتها الحرب.

وقال الدبيبة، الذي اختير عبر عملية قادتها الأمم المتحدة، في وقت سابق، إن الاتفاقات الاقتصادية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا، يجب أن تظل قائمة.