إيران تعلق على تقارير حول هجوم إلكتروني إسرائيلي على منشأة "نطنز" النووية

علق رئيس المجموعة الفنية المكلفة بالتحقيق في الحادث الذي تعرضت له منشأة ”نطنز“ النووية، بمحافظة أصفهان وسط إيران، اليوم الأحد، على ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الهجوم الذي تعرضت له المنشأة، سببه هجوم إلكتروني شنته إسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء ”نور نيوز“ عن رئيس المجموعة الفنية في منشأة ”نطنز“ النووية، قوله إن ”سبب الهجوم على هذه المنشأة النووية لا يزال مجهولا“، معتبرا أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول سبب حادث اليوم في مجمع ”نطنز“ للتخصيب، بأنه ”مجرد حرب إعلامية وليس لها أساس حقيقي“.

وأضاف المسؤول الذي لم تكشف عنه الوكالة التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، أن ”الفريق الفني الذي يحقق في الحادث موجود في منشأة نطنز النووية منذ بداية الحادث، ويقوم بالتحقيق في سبب الحادث الذي وقع صباح اليوم“.

وأوضح أن ”هناك مجموعة من الاحتمالات فيما يتعلق بهذا الحادث يتم دراستها بعناية في الوقت الحالي، وسيتم توفير المعلومات اللازمة، وبمجرد تحديد السبب النهائي للحادث سيتم الكشف عنه“.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أعلن صباح اليوم الأحد، عن وقوع حادث في جزء من شبكة توزيع الكهرباء بمحطة ”نطنز“ النووية، مشيرا إلى أن ”الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو تلوث“.

وتناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الحادث، وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، إن ”خطورة حادثة نطنز أكبر مما أعلنته طهران للإيرانيين“، مضيفة أن ”حادثة محطة الطاقة النووية في نطنز ربما تكون ناجمة عن هجوم إلكتروني“.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، ”لم يكن الحادث عرضيا، وخطورته أكبر بكثير مما أعلنته إيران للشعب“، مرجحة تنفيذه من قبل إسرائيل.

كما تطرقت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، إلى حادثة شبكة توزيع الكهرباء في محطة ”نطنز“، وقالت إن ”هذا الحادث وقع بعد يوم من إعلان إيران تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة“.