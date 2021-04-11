نائب إيراني: اتفاقية التعاون مع الصين تمكننا من السيطرة على الفضاء الإلكتروني

قال عضو البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد، محمود نبويان، اليوم الأحد، إن اتفاقية التعاون التي وقعتها بلاده مع الصين، والتي تمتد إلى 25 عاما، ستمنح الإيرانيين السيطرة على الفضاء الإلكتروني.

وأوضح نبويان، نائب رئيس لجنة المادة 90 البرلمانية، في إشارة إلى تفاصيل وثيقة التعاون بين إيران والصين، أنه ”بالنظر إلى أن سيادة الفضاء الإلكتروني خارج أيدينا، من المهم جدا بالنسبة لنا أن نتعاون مع الصينيين للهيمنة على فضائنا الإلكتروني“.

ولجنة المادة 90 مكلفة بموجب الدستور، بالتصدي للشكاوى الخاصة بانتهاكات الدستور التي ترتكبها سلطات الحكم الثلاث.

وأضاف نبويان في حديثه لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية: ”في الوقت الحالي، للأسف، ليس لدينا سيطرة على الفضاء الإلكتروني ومحركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وقد فقدنا السيطرة عليها، من المهم جدا بالنسبة لنا أن نكون قادرين على التحكم في فضائنا السيبراني من خلال العمل مع الصينيين، وكذلك إنتاج أجهزة لوحية وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف محمولة، والتعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي“.

وبحسب نبويان، فإن وثيقة التعاون بين الصين وإيران تشمل 9 بنود و 3 ملاحق، وهي: ”الأهداف الأساسية“، و“تفاصيل التعاون“ بين البلدين، و ”تفاصيل مجالات التعاون“.

وفي وقت سابق، أشار مسؤولون في وزارة الخارجية الإيرانية إلى الخطوط العريضة للوثيقة، ولم يعلقوا على وجود 3 ملاحق للوثيقة المرفقة.

وقال النائب الإيراني أيضا، إن ”الصين ضمنت شراء النفط منا لمدة تصل إلى 25 عاما، والآن نبيع حوالي 1.2 مليون برميل من النفط يوميا، منها نحو 900 ألف برميل من هذا النفط للصين معروضة للبيع“، ولم يوضح سعر أو كيفية بيع النفط الإيراني إلى الصين.

ووقع وزيرا خارجية البلدين على الوثيقة الخاصة بالتعاون الاستراتيجي، الذي يستمر 25 عاما بين إيران والصين، في 25 من فبراير/شباط الماضي، لكن لم يتم نشر نصها الكامل بعد.

وقال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن ”الحكومة الصينية تعارض نشر النص الكامل للوثيقة“.

وتعرضت أنباء التوقيع على الوثيقة خلال العام الماضي لانتقادات واسعة، حيث وصف المعارضون وثيقة التعاون الإيرانية الصينية بأنها ”بيع إيران للصين“ ودعوا إلى إلغائها.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك تقارير عن استثمارات صينية بقيمة 400 مليار دولار في إيران على مدى السنوات الـ 25 المقبلة مقابل النفط، لكن مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية يقولون، إن وثيقة الشراكة الاستراتيجية لا تذكر أي أرقام محددة، وإن الحكومة الإيرانية ليس لديها أي التزام للصين.

وإضافة إلى احتجاجات النشطاء المدنيين والسياسيين على توقيع الوثيقة، نظم بعض المواطنين مسيرات احتجاجية محدودة، في عدة مدن، بما في ذلك أصفهان وطهران وكرج.