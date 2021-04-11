صحيفة عبرية: حادث "نطنز" الإيرانية ناتج عن هجوم سيبراني إسرائيلي

رجحت صحيفة إسرائيلية اليوم الأحد، أن يكون الحادث الذي وقع في منشأة ”نطنز“ النووية الإيرانية، بتدبير من إسرائيل، مشيرة إلى أنه قد يكون ناجما عن هجوم سيبراني.

وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية: ”بناءً على تقارير، يبدو أن الحادث ناتج عن هجوم إلكتروني نفذته إسرائيل“.