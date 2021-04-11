صحيفة عبرية: حادث "نطنز" الإيرانية ناتج عن هجوم سيبراني إسرائيلي

رجحت صحيفة إسرائيلية اليوم الأحد، أن يكون الحادث الذي وقع في منشأة ”نطنز“ النووية الإيرانية، بتدبير من إسرائيل، مشيرة إلى أنه قد يكون ناجما عن هجوم سيبراني.
وقالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية: ”بناءً على تقارير، يبدو أن الحادث ناتج عن هجوم إلكتروني نفذته إسرائيل“.
وأشارت إلى أنه سبق أن تم استهداف منشأة ”نطنز“ في الماضي من قبل العمليات السيبرانية الإسرائيلية، ما أدى تدمير المئات من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة بها، أن ما جرى في المنشأة النووية لم يكن حادثاً عادياً، وأن الضرر الذي لحق بالمنشأة الإيرانية أكبر بكثير مما تعرضه إيران للجمهور.
وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي، صباح اليوم، عن تعرض شبكة توزيع الكهرباء في منشأة ”نطنز“ في محافظة أصفهان إلى خلل جزئي، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي.
لكن مسؤولاً إيرانياً توقع أن يكون الحادث تخريبياً، في تشكيك بالرواية التي أصدرتها إيران حول خلل في شبكة توزيع الكهرباء في المحطة النووية.
يذكر أنه في يوليو/تموز من العام الماضي، تسبب انفجار في منشأة ”نطنز“ النووية الإيرانية، في دمار واسع النطاقي لمركز تجميع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، لكن المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية لم يقدموا بعد تفسيرًا دقيقًا لسبب الانفجار.
وأدى الانفجار إلى إبطاء إنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران، ما يؤخر البرنامج النووي الإيراني لمدة تصل إلى عامين، وفقًا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية.
وألقت الحكومة الإيرانية باللوم على مجلس الأمن القومي الأعلى في نشر تقرير عن الانفجار، لكن المجلس لم يصدر بعد تقريرًا مفصلاً عن سبب الانفجار بذريعة ”الاعتبارات الأمنية“.
واغتيل محسن فخري زاده، الملقب بـ ”أبو الصناعة النووية الإيرانية“ في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهجوم مسلح قرب العاصمة طهران، واتهمت طهران في البداية إسرائيل بالوقوف وراء الحادث.
وأدى الانفجار إلى إبطاء إنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران، ما يؤخر البرنامج النووي الإيراني لمدة تصل إلى عامين، وفقًا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية.
وألقت الحكومة الإيرانية باللوم على مجلس الأمن القومي الأعلى في نشر تقرير عن الانفجار، لكن المجلس لم يصدر بعد تقريرًا مفصلاً عن سبب الانفجار بذريعة ”الاعتبارات الأمنية“.
واغتيل محسن فخري زاده، الملقب بـ ”أبو الصناعة النووية الإيرانية“ في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهجوم مسلح قرب العاصمة طهران، واتهمت طهران في البداية إسرائيل بالوقوف وراء الحادث.