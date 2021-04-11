وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل للقاء نتنياهو وغانتس

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى إسرائيل، الأحد، في أول زيارة لمسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أثار موقفها تجاه إيران قلق حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يجتمع أوستن مع نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال الزيارة التي تستمر يومين والتي قال مسؤولون إسرائيليون إنها ستشمل مباحثات بشأن إمدادات أسلحة أمريكية لإسرائيل.

وتسعى واشنطن لطمأنة إسرائيل بشأن المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي مع استئناف المحادثات غير المباشرة وغير الحاسمة حتى الآن، حول عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين القوى الكبرى وإيران، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ودأبت إسرائيل على انتقاد الاتفاق النووي، حيث ترى أنه يضع قيودا مؤقتة على قدرات إيران النووية، ما يمهد الطريق لطهران لإنتاج قنابل على المدى الطويل. وتقول إنها لن تلتزم بالنهج الدبلوماسي.

وأعلنت كل من إسرائيل وإيران في الأسابيع الأخيرة عن تعرض سفنهما لأعمال تخريب في البحر. وتتهم سوريا إسرائيل بشن ضربات جوية على أراضيها. وتقول إسرائيل إنها تحاول وقف حشد القوات الإيرانية داخل سوريا.