تقرير: اجتماع فيينا يهدف لإجبار إيران على التراجع عن مواقفها "المبدئية"

أكد تقرير لمركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، أن اجتماع فيينا يظهر أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تصمم وتنفذ عملية لإجبار فريق التفاوض الإيراني على التراجع عن مواقفه المبدئية.

وقال المركز في تقرير نشر الأحد، لتقييم محادثات فيينا التي جرت بين إيران ومجموعة ”4+1“ لإحياء العمل بالاتفاق النووي الموقع في 2015، إن ”الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية لرفع العقوبات كليّا عن إيران، ويظهر تقدير بين الدول الغربية أن إيران قبلت ،بطريقة ما، عودة متزامنة إلى الاتفاق النووي، وأنه يجب -الآن- وضع إيران تحت ضغط سياسي وإعلامي لقبول رفع بعض العقوبات“.

وتسعى حكومة الرئيس حسن روحاني جادة إلى التوصل لاتفاق جديد يؤدي إلى إحياء العمل بالاتفاق النووي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف التقرير أن ”الانتخابات الرئاسية الإيرانية والموعد النهائي للاتفاق المؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو/حزيران المقبل ليسا المبرر الصحيح لتسريع المفاوضات“.

وأشار إلى أن ”الولايات المتحدة ترى أنه يجب على إيران أن تتصرف في جميع أعمالها وأن تكتفي في المقابل بالحد الأدنى من تنفيذ الالتزامات الأمريكية“.

وانتهت الجولة الثانية من المحادثات النووية بين إيران ومجموعة ”4+1“ في فيينا يوم الجمعة الماضي، فيما تحدثت تقارير عن إحراز تقدم بسيط رغم وجود صعوبات.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثالثة من المحادثات النووية في فيينا يوم الأربعاء المقبل، فيما حمل كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، الولايات المتحدة مسؤولية عدم المساعدة في إحياء العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه في 2018.

وقال عراقجي في مقابلة تلفزيونية، إن ”أكبر عائق أمام إحياء الاتفاق النووي هو أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا ترغب برفع العقوبات التي فرضها ترامب على طهران“، مبيّنا أن ”هناك أكثر من 1500 عقوبة فرضت على إيران ولا بد من رفعها، ويجب أن نتمكن من بيع النفط دون معوقات“.