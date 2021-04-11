إيران تطلب من اليابان تشجيع أمريكا على تفهم سياسة طهران

طالب نائب وزير الخارجية، كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، اليابان، حليفة الولايات المتحدة، بتشجيع الأخيرة على تفهم سياسة إيران والعودة للاتفاق النووي.

وقال عراقجي في حديث مع هيئة الإذاعة اليابانية (NHK)، نشرته وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، ”اليابان تفهم إيران وتعرف سياساتها، ونتوقع منها تشجيع الولايات المتحدة لتفهم هي أيضاً إيران وتوقف سياساتها العدائية تجاهها“.

وأضاف عراقجي ”أكبر عائق أمام إحياء الاتفاق النووي هو أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا ترغب برفع العقوبات التي فرضها ترامب على طهران“.

وبين المسؤول الإيراني أن ”هناك أكثر من 1500 عقوبة فرضت على إيران ولا بد من رفعها، ويجب أن نتمكن من بيع النفط من دون مشكلة“.

وقال ”الحكومة اليابانية دعمت دائماً المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، واليابان على دراية بإيران، ونتوقع أن تشجع الولايات المتحدة على فهم إيران ووقف سلوكها العدائي“.

وأكد عراقجي أن ”إيران لن توقف عملية رفع أنشطتها النووية، ومنها تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %، ما لم ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات“.

وتوقع كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي أن تستمر المفاوضات مرة أخرى وتستأنف بسبب وجود عراقيل أمام العودة للعمل بالاتفاق النووي.

وأنهت إيران ومجموعة ”4+1“ يوم الجمعة الماضي الجولة الثانية من المحادثات النووية في فيينا بهدف إحياء العمل بالاتفاق النووي، ومن المقرر أن تبدأ الجولة المقبلة يوم الأربعاء المقبل في فيينا.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلنت انسحابها عام 2018 من الاتفاق النووي عام 2015.