إيران تعلن وقوع "حادث" في محطة "نطنز" النووية

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، يوم الأحد، عن وقوع ”حادث“ في محطة ”نطنز“ النووية الواقعة وسط البلاد.

وقال كمالوندي لوكالة أنباء ”فارس نيوز“: ”تعرض جزء من شبكة توزيع الكهرباء في منشأة التخصيب في محطة نطنز بمحافظة أصفهان، لحادث“.

وأضاف: ”لحسن الحظ لم يسفر هذا الحادث عن أي إصابات بشرية أو تلوث“، مشيرا إلى أنه ”يجري التحقيق في أسباب الحادث“.

ولم يوضح المسؤول الإيراني طبيعة الحادث الذي وقع في محطة نطنز.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، أكدت طهران تعرض وحدة البحث والتطوير في محطة ”نطنز“ النووية، لهجوم، وأعلنت جماعة إيرانية معارضة تطلق على نفسها ”نمور الوطن“، مسؤوليتها عن ذاك هجوم.

فيما تحدثت تقارير رسمية عن إمكانية أن تكون إسرائيل وراء الهجمات ضد المؤسسات النووية الإيرانية، ولم تعلن تل أبيب مسؤوليتها بشكل رسمي عن تلك الهجمات.

ومحطة ”نطنز“ هي إحدى المنشآت النووية الإيرانية العديدة التي تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة.

يذكر أنه في الأول من أبريل الجاري، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في منشأة تحت الأرض في نطنز، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

وقالت الوكالة في تقرير لها نشرته ”رويترز“: ”تحققت الوكالة من أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في مجموعة رابعة من 174 جهاز طرد مركزي آي.آر-2إم بمحطة تخصيب الوقود“، في إشارة إلى محطة نطنز تحت الأرض.

وسادس فلوريد اليورانيوم هو الصورة التي يتم بها تغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب.