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ترامب يبلغ أعضاء حزبه أنه سيساعدهم للفوز بانتخابات الكونغرس المقبلة
تاريخ النشر: 11 أبريل 2021 2:59 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2021 3:05 GMT

ترامب يبلغ أعضاء حزبه أنه سيساعدهم للفوز بانتخابات الكونغرس المقبلة

أبلغ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعضاء في الحزب الجمهوري أنه سيساعدهم في الفوز بانتخابات الكونغرس العام المقبل لكنه أحجم عن توضيح ما إذا كان سيسعى للفوز

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المصدر: رويترز

أبلغ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعضاء في الحزب الجمهوري أنه سيساعدهم في الفوز بانتخابات الكونغرس العام المقبل لكنه أحجم عن توضيح ما إذا كان سيسعى للفوز بفترة ولاية رئاسية في انتخابات 2024.

وأقام ترامب مأدبة عشاء بناديه في ولاية فلوريدا لمانحي اللجنة الوطنية الجمهورية الذين يمضون مطلع الأسبوع في مدينة بالم بيتش لإعداد مسار الحزب في المستقبل.

وقال ترامب، وفقا لنص كلمته للمجموعة اطلعت عليه رويترز، ”نجتمع هنا الليلة للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري – وما يتعين علينا فعله لوضع مرشحينا في مسار نحو الفوز“.

وأضاف قائلا ”أقف أمامكم الليلة وكلي ثقة في أننا سنتمكن في 2022 من استعادة مجلس النواب وسنسترد مجلس الشيوخ. ثم في 2024 سيفوز مرشح جمهوري بالبيت الأبيض“.

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن أي حديث عن خططه الخاصة ستنتظر حتى بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

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