نتنياهو يستبق "انتفاضة" ضده داخل الليكود بلقاءات مع أقطاب الحزب

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، بدأ بتحركات واسعة لمواجهة غضب كبير ضده داخل الحزب حال فشله في تشكيل حكومة إسرائيلية خلال مدة التفويض الممنوحة له.

وبحسب ما ذكر موقع ”واللا“ الإسرائيلي، فإن نتنياهو سيلتقي الأسبوع المقبل مع أعضاء بارزين في ظل احتمال أن يحاول كبار أعضاء حزبه تشكيل حكومة بدونه إذا فقد التفويض في نهاية الـ 28 يومًا التي حصل عليها من الرئيس الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أن المسؤولين في الحزب يعتقدون أن نتنياهو يحاول إظهار استعراض القوة لردع سيناريوهات مماثلة قد تحدث.

ولفت الموقع إلى أن نتنياهو، سيلتقي أقطاب الليكود على خلفية مخاوفه المتزايدة من احتمال اندلاع انتفاضة داخلية في الحزب، إذا فشل في تشكيل حكومة بعد التفويض.

وأوضح الموقع أن نتنياهو ما زال يجري مشاورات سياسية مع قادة الكتلة اليمينية وزعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، وإقناع زعيم حزب ”أمل جديد“ جدعون ساعر المنشق عن الليكود بالانضمام مجدداً له.